Lífið

Birna María og Egill eignuðust dreng

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Instagram

Hlaupaparið Birna María Másdóttir, markaðsstjóri fyrirtækisins Nóa Síríus, og Egill Örn Gunnarsson, vörumerkjastjóri bílaumboðsins Öskju, eignuðust dreng þann 28. apríl. 

Frá þessu greina þau á Instagram. 

„28.04 kom fullkomni drengurinn okkar,“ skrifa þau við færsluna.

Birna og Egill eru bæði miklir hlauparar og útivistarfólk. Þau hafa tekið þátt í fjölda utanvegahlaupa og maraþona, hérlendis og erlendis.

Birna María starfaði áður hjá auglýsingastofunni Brandenburg, þar sem hún starfaði sem viðskiptastjóri og starfaði náið með fyrirtækjum á borð við Nova, Krónuna og PLAY.

Þá hefur hún látið mikið til sín taka á sviði þáttagerðar í sjónvarpi, þar sem hún þróaði m.a. hugmyndina og skrifaði handrit að þáttunum GYM sem sýndir voru á Stöð 2. Einnig sá hún um dagskrárgerð og umsjón með þáttunum Bibba flýgur og Áttavillt sem báðir hlutu tilnefningu til Eddunnar árið 2021.

