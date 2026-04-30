Lífið

„Nú erum við komin í al­vöru Drakúlaleik“

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Inga sló á létta strengi.
Ljósin í Smiðju á Alþingi voru til vandræða í morgun á fundi mennta-og barnamálaráðherra með menntamálanefnd. Grínaðist ráðherra með Drakúla og rómantíska stemningu í salnum.

Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra sat fyrir svörum um skipulagsbreytingar á framhaldsskólastiginu í Smiðju í morgun. Ljós í salnum voru til vandræða og duttu tvisvar út. Þá grínaðist ráðherrann með það að birtan væri helst til of mikil í salnum og að hún hefði nú ekki ætlað sér að mæta með sólgleraugu í salinn.

„Nú fer þetta að verða rómantískt,“ grínaðist Inga þegar ljósin duttu út í fyrra skiptið. Þá var hún að flytja framsöguræðu sína fyrir nefndinni.

Hún náði þó ekki að klára ræðuna áður en þetta gerðist að nýju. „Nú erum við komin í alvöru Drakúla leik,“ sagði ráðherrann þá.

Klippa: Rómantík á nefndarfundi Alþingis
Alþingi Flokkur fólksins

Svæðisskrifstofur Guðmundar Inga líklega slegnar út af borðinu

Inga Sæland mennta-og barnamálaráðherra segir meiri líkur en minni á að hugmyndir forvera hennar um svæðisskrifstofur framhaldsskóla verði slegnar út af borðinu. Þess í stað eigi að virkja enn frekar tengsl milli menntamálaráðuneytisins og framhaldsskólanna. Hún segist vona að kerfisbreytingar muni liggja fyrir í haust, meðal annars tilhögun á skipunum skólameistara.



