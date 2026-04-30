Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins segir eitt það vandræðalegasta sem hún hafi þurft að gera í vinnunni hafi verið að stöðva ástarleiki íbúa á Hrafnistu sem var að jafna sig á mjaðmaaðgerð.
Hildur rifjaði þetta upp í nýjasta þætti skemmtiþáttarins Af vængjum fram, þangað sem frambjóðendur til borgarstjórnarkosninga mæta og gæða sér á eldsterkum kjúklingavængjum milli þess sem þeir svara krefjandi spurningum á léttari nótum. Þangað mætti hún ásamt Björg Magnúsdóttur oddvita Viðreisnar.
Í þættinum voru frambjóðendurnir þær Hildur og Björg beðnar um að rifja upp vandræðaleg augnablik í vinnunni. Hildur vann eitt sumar á Hrafnistu þegar hún var í menntaskóla.
„Og eitt skiptið þegar ég var á vakt var ég send í mjög sérstakt verkefni. Þá voru kona og maður á Hrafnistu sem höfðu fellt hugi saman, nema hvað að konan var nýkomin úr mjaðmaskiptum og það spurðist til þeirra í miklu fjöri inni í svefnherbergi, sem er bara yndislegt, nema að ég var send til að stöðva þau, af því hún mátti ekkert vera í svona fjöri nýkomin úr mjaðmaskiptum.“
Hildur segist enn þann dag í dag ekki vita hvort kollegar hennar hafi einfaldlega verið að stríða henni.
„En ég bara tók þetta verkefni og ég kláraði það. Ég stöðvaði þessar samfarir.“
Var það bara bank á hurðina?
„Já. Heyrðu vina, þú ert nýkomin úr mjaðmaskiptum. Þetta verður að bíða.“
Kristinn Jón Ólafsson oddviti Pírata í borgarstjórnarkosningum varð eitt sinn fyrir því óláni að drekka óvart áfengan drykk en Kristinn drekkur ekki áfengi. Óafvitandi keyrði bíl með drykkinn í hendi og skellti sér síðan í útihlaup sem fór ekkert sérstaklega vel.
Guðmundur Ingi Þóroddsson oddviti Flokks fólksins segir margar drottningar í flokknum aðspurður hvers vegna hann hafi ekki mætt í Silfrið í Ríkisútvarpinu á dögunum. Hann segist mæta í öll viðtöl sem þjóni markmiðum framboðsins, Heimir Már Pétursson kosningastjóri flokksins sé toppmaður þó hann geti við fyrstu sýn virst ógnvekjandi.