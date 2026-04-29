Fengu Dern í stað Bonham Carter

Laura Dern hefur tekið við hlutverki Helenu Bonaham Carter í nýjustu þáttaröðinni af vinsælu þáttunum The White Lotus. Hlutverkið var ekki talið fara Bonham Carter.
Fyrr í vikunni var greint frá því að Bonaham Carter færi ekki lengur með hlutverk í þáttunum sem hafa hingað til notið gífurlegra vinsælda og fengið fimmtán Emmy-verðlaun. Þættirnir eru í leikstjórn Mike White.
„Þegar tökur á fjórðu þáttaröð The White Lotus voru nýhafnar kom í ljós að persónan sem Mike White skapaði fyrir Helenu Bonham Carter passaði ekki þegar á tökustað var komið,“ sagði í yfirlýsingu frá HBO, framleiðendum þáttanna.
„Hlutverkið hefur í kjölfarið verið endurhugsað, verið er að endurskrifa og verður endurráðið í á næstu vikum. HBO, framleiðendur og Mike White harma að fá ekki að vinna með henni en eru áfram miklir aðdáendur og vonast innilega til að fá að vinna með þessari goðsagnakenndu leikkonu að í öðru verkefni fljótlega.“
Bonham Carter, sem er hvað þekktust fyrir leik sinn í Harry Potter, The King's Speech og The Crown, verður því ekki hluti af hópnum í Frakklandi. Í hennar stað kemur leikkonan Laura Dern sem lék til að mynda í Jurrasic Park, Little Women og þáttaröðinni Big Little Lies.
Hver þáttaröð The White Lotus fjallar um fólk sem dvelur á mismunandi lúxushótelum víðs vegar um heim og eru því nýir leikarar í hverri þáttaröð. Síðustu þáttaraðir gerðust á Havaí-eyju, Ítalíu og í Taílandi. Í næstu þáttaröð verða teknir fyrir gestir á lúxushóteli í Frakklandi á meðan Cannes kvikmyndahátíðin fer fram.
Í hópi leikaranna eru Steve Coogan, Kumail Nanjiani, Sandra Bernhard, Heather Graham og Vincent Cassel.