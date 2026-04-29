Lífið

Ástin blómstrar hjá Svala og Birnu

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Birna og Svali eru nýtt par.
Birna og Svali eru nýtt par. Instagram

Útvarpsstjarnan, fararstjórinn og þjálfarinn Svali Kaldalóns og einkaþjálfarinn og kennarinn Birna Baldursdóttir eru nýtt og glæsilegt par. Þau opinberuðu ástina á Instagram þar sem Birna deildi einlægri og fallegri afmæliskveðju til síns heittelskaða.

„Innilega til hamingju með daginn elskan mín. Pant breyta í hjarta, aftur & aftur með þér næstu árin,“ skrifar Birna undir skemmtilegar myndir af parinu á ferð og flugi, meðal annars á fjöllum en parið er í fantaformi. 

Parið virðist hafa verið að slá sér upp í einhvern tíma ef marka má ævintýri þeirra á myndunum. Birna er með BS gráðu í íþróttafræði, kennir við Verkmenntaskólann á Akureyri og er einkaþjálfari hjá World Class. 

Svali skaust upp á stjörnuhimininn fyrir áratugum síðan og var meðal annars með morgunþáttinn Zúúber á FM957 sem naut gríðarlegra vinsælda. Nú starfar hann hjá Bylgjunni ásamt því að hafa verið með skipulagðar ferðir til Tenerife, þar sem hann bjó lengi. 

Birna var til viðtals í Kompási síðla árs 2023 eftir að hafa lent í hættulegu slysi á rafhlaupahjóli. Hún sagði þar mikilvægt að ræða þetta opinskátt til að reyna að koma í veg fyrir fleiri slík slys. Hér má sjá þáttinn: 

 

