Ástin blómstrar hjá Svala og Birnu Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 29. apríl 2026 09:41 Birna og Svali eru nýtt par. Instagram Útvarpsstjarnan, fararstjórinn og þjálfarinn Svali Kaldalóns og einkaþjálfarinn og kennarinn Birna Baldursdóttir eru nýtt og glæsilegt par. Þau opinberuðu ástina á Instagram þar sem Birna deildi einlægri og fallegri afmæliskveðju til síns heittelskaða. „Innilega til hamingju með daginn elskan mín. Pant breyta í hjarta, aftur & aftur með þér næstu árin," skrifar Birna undir skemmtilegar myndir af parinu á ferð og flugi, meðal annars á fjöllum en parið er í fantaformi. View this post on Instagram A post shared by Birna Bald. ♡ (@birnabald) Parið virðist hafa verið að slá sér upp í einhvern tíma ef marka má ævintýri þeirra á myndunum. Birna er með BS gráðu í íþróttafræði, kennir við Verkmenntaskólann á Akureyri og er einkaþjálfari hjá World Class. Svali skaust upp á stjörnuhimininn fyrir áratugum síðan og var meðal annars með morgunþáttinn Zúúber á FM957 sem naut gríðarlegra vinsælda. Nú starfar hann hjá Bylgjunni ásamt því að hafa verið með skipulagðar ferðir til Tenerife, þar sem hann bjó lengi. Birna var til viðtals í Kompási síðla árs 2023 eftir að hafa lent í hættulegu slysi á rafhlaupahjóli. Hún sagði þar mikilvægt að ræða þetta opinskátt til að reyna að koma í veg fyrir fleiri slík slys. Hér má sjá þáttinn: Ástin og lífið