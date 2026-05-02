Fyrsta jarðarförin í Flatey í 69 ár varð undursamlegt ævintýri Þórarinn Þórarinsson skrifar 2. maí 2026 07:03 Útför Emilíu er sú fyrsta sem er gerð frá Flateyjarkirkju í 69 ár en byggð lagðist af í Flatey árið 1967. Mynd/Aðsend „Jafnvel þótt það væri mikið tilstand og fyrirhöfn þá vildi ég flytja hana aftur heim,“ segir Gunnar Hnefill Örlygsson um ömmu sína, Emilíu Sigurjónsdóttur, sem var til moldar borin á æskuslóðum sínum í Flatey á Skjálfanda í liðinni viku þegar jarðsungið var frá Flateyjarkirkju í fyrsta sinn í 69 ár. Emilía Sigurjónsdóttir, frá Miðgörðum í Flatey á Skjálfanda, var elsta kona Húsavíkur þegar hún lést á 99. aldursári þann 12. apríl. Útför hennar var gerð frá Flateyjarkirkju í liðinni viku en þá hafði ekki verið jarðsungið þar síðan 1957, rétt tæpum tíu árum áður en byggð lagðist af í eynni.„Amma er fædd og uppalin í Flatey á Skjálfanda og bjó þar fram á unglingsár þegar fjölskyldan flutti úr eyjunni til Húsavíkur. Þannig að það var svo sem ekkert langt yfir flóann,“ segir Gunnar Hnefill sem hafði frumkvæði að því að amma hans yrði lögð til hinstu hvílu á þeim stað sem stóð hjarta hennar næst. Mynd/Aðsend „Okkur tókst að gera rosalega fallegan dag úr þessu. Amma var mikil ævintýrakona og mig langaði miklu frekar að kveðja hana með einhverju svona ævintýri og gefa barnabörnunum og öðrum það að fara í síðustu ferðina með ömmu,“ segir Gunnar Hnefill. Stefán Guðmundsson, vinur Gunnars Hnefils og eigandi Gentle Giants, ekur fjórhjólinu. Á kerrunni eru feðginin Örlygur Hnefill Jónsson, sonur Emilíu, og Emilía Ásta Örlygsdóttir sem heldur um kistu nöfnu sinnar og ömmu. Á milli þeirra er sonur hennar, Stormur Hnefill Ómarsson.Mynd/Aðsend „Við fórum í siglingu út á flóann og þegar við komum út í eyjuna og búið var að koma kistunni fyrir á kerru á fjórhjóli þá keyrðum við rúnt um eyjuna með alla, stoppuðum þar sem hún ólst upp og sögur voru sagðar áður en haldið var í kirkjuna.“ Alveg ótrúleg kona Emilía, sem ætíð var kölluð Milla, fæddist í Flatey 1927 og flutti ásamt fjölskyldu sinni til Húsavíkur árið 1944. Hún var elsta kona bæjarins þegar hún lést og hefði orðið 99 ára 2. ágúst. Séra Þorgrímur Daníelsson jarðsöng en Gunnar Hnefill segir eitthvað undursamlegt hafa gerst í kirkjunni þegar athöfnin hófst.Mynd/Aðsend „Pabbi var eina barnið hennar og við erum svo þrjú systkinin og þar sem afkomendahópurinn var ekki stærri en þetta þá sinnti hún okkur mjög mikið og var, fyrir okkur, í rauninni bara eins og þriðja foreldrið. Hún tók okkur systkinin öll undir sinn væng og studdi okkur í einu og öllu. Örlygur Hnefill við Miðgarða í Flatey, æskuheimili móður sinnar,en þegar stoppað var við húsið sagði hann hópnum sögur frá fyrri tíð.Mynd/Aðsend Hún var alveg ótrúleg kona, svo fáguð og hafði svo mikinn elegans að maður bar svo mikla virðingu fyrir henni að hún þurfti aldrei að skamma mann. Maður hlýddi bara því sem hún sagði og maður vildi alls ekki valda henni vonbrigðum.“ Gunnar segir systkinin eðlilega oft hafa fengið að heyra sögur af Flatey og lífinu þar og þær minningar helltust yfir hann þegar kom að kveðjustundinni. Þegar Emilía kom heim í síðsta sinn beið kerra á fjórhóli eftir kistunni og við tók ökuferð um æskuslóðir hennar.Mynd/Aðsend „Hugur hennar var alltaf þar, heima í eyjunni og þegar ég kom til hennar þegar hún var nýlátin þá sótti svo sterkt á mig að jafnvel þótt það væri mikið tilstand og fyrirhöfn þá vildi ég flytja hana aftur heim. Mig langaði til þess að reyna að endurgjalda henni þannig allt sem hún hafði gert fyrir okkur.“ Ljúfur risi leysir málin Gunnar Hnefill segist varla hafa vitað hvar hann ætti að byrja enda að mörgu að huga til þess að þessi hugmynd hans gæti gengið upp. Fyrir það fyrsta hafi í raun enginn vitað hvert þyrfti að sækja formlegt leyfi fyrir útförinni. „Þannig að það var bara talað við alla kónga og presta, sýslumann og sveitarstjóra og öllum fannst þetta bara frábær hugmynd, mjög einlæg og falleg.“ Kista Emilíu var flutt út í eyju með bátnum Sylvíu frá Gentle Giants.Mynd/Aðsend Gunnar Hnefill sökkti sér síðan í heilmikla skipulagsvinnu og segist alls staðar hafa mætt miklum velvilja en mestu hafi munað um aðkomu vinar síns, Stefáns Guðmundssonar.„Ég hafði verið með honum til sjós þegar ég var yngri. Við höfum haldið mjög góðu sambandi og ég ræddi þetta við hann. Hann á hvalaskoðunarfyrirtækið Gentle Giants, hérna á Húsavík, og hann greip bara boltann og leysti öll mál sem þurfti að leysa með mér. Hann lagði til bát og veislusal, sem hann á og er búinn að gera upp þarna úti í eyju, fyrir erfidrykkjuna.“ Hendur fram úr ermum Þegar skipulagsvinnan var að baki þurfti að taka til hendinni úti í eyju. „Það var mikið tilstand að græja þetta. Það þurfti að standsetja kirkjuna og ég vann aðeins í kirkjugarðinum,“ segir Gunnar sem snyrti til í garðinum og málaði kirkjugarðshliðið sem hafði enginn gaumur verið gefinn áratugum saman. Gunnar Hnefill tók til hendinni í kirkjugarðinum og málaði meðal annars kirkjugarðshliðið.Mynd/Aðsend „Svo var aðeins flóknara að taka gröf þarna úti í eyju heldur en uppi á landi og maður var með mikla strengi eftir það en þetta heppnaðist allt saman vel. Ég leit þannig á þetta að þetta væri mín hinsta gjöf til þessarar konu sem lagði svo ótrúlega mikið á sig til þess að koma mér til manns, móta mig í þann mann sem ég er í dag.“ Gunnar Hnefill tók gröf ömmu sinnar og komst að því að það er aðeins flóknara að grafa úti í eyjunni en uppi á landi.Mynd/Aðsend Hann segir eitthvað magnað hafa gerst þegar messan byrjaði. „Það breyttist eitthvað og allt í einu kom bara einhver ný vídd í eyjuna í kringum þetta og ég er alveg viss um að hún hefði haft gaman af þessu ef hún hefði vitað af þessu enda var hún sjálf svo mikil ævintýrakona.“ Taug sem aldrei slitnaði Gunnar Hnefill segir Flatey ætíð hafa verið ömmu sinni ofarlega í huga og allar sögurnar sem hún hafi sagt honum séu svo sannarlega geymdar en ekki gleymdar. Séra Þorgrímur Daníelsson og Gunnar Hnefill Örlygsson fara yfir lokadrög að dagskrá og athöfninni.Mynd/Aðsend „Ég get bara sagt þér eina stutta sögu sem er ekki ársgömul. Þegar hún varð 98 ára í ágúst í fyrra fór ég með tertur á dvalarheimilið Hvamm á Húsavík þar sem hún bjó og við slógum upp smá veislu í kaffistundinni hjá þeim. Hún var í sínu fínasta pússi með perlurnar sínar, búin að fara í snyrtingu og svona og átti góðan dag. Þegar veislunni var lokið og hún komin í herbergið sitt fór ég til hennar þar sem hún lá svona prúðbúin í rúminu sínu. Emilía var lögð til hinstu hvílu í eyjunni sem var henni svo kær en síðast var jarðað í Flateyjarkirkjugarði í nóvember 1957.Mynd/Aðsend Sólargeisli skein á hana inn um gluggann og ég settist á rúmstokkinn hjá henni og spurði hvort hún væri sofandi. Þá rankaði hún við sér, sneri sér að mér og sagði: „Ég var með pabba mínum úti í Flatey." Það snerti mig mjög djúpt að heyra níutíu og átta ára gamla konu enn þá vera pabbastelpa að hugsa um góðu tímana sem hún átti þarna í eyjunni." Gunnar Hnefill Örlygsson Norðurþing Fengu Dern í stað Bonham Carter Jóhann Alfreð með púlsmæli og fékk að finna fyrir því Úrslitakvöld Eurovision verður í beinni á Rúv 2 Rándýr trefill varð ælu Bjargar að bráð á Prikinu Fíknin tók yfir: „Vorum ótrúlega nánar vinkonur“ Dorrit djammaði með Adwoa Aboah á Sikiley Ástin blómstrar hjá Svala og Birnu Oddvitaáskorunin: Úr jail-inu í Yale Sjóðandi einhleypar sumarskvísur Kolféllu fyrir Brooklyn í hjónasportinu Fögnuðu fjörutíu árum Krýsuvíkursamtakanna Oddvitaáskorunin: Besti landsbyggðarandinn þrátt fyrir fjölmenni Sigur Rós spilar í 100 ára afmæli Attenboroughs Andar sig reyklaus í gegnum kosningabaráttuna Ókunnug kona í salnum lifði sig gríðarlega inn í þáttinn Adam fór á skeljarnar í Kerlingarfjöllum Mínusmeðlimir fóru yfir rugltímann: „Ekki drukkið í fimmtán ár“ Sjá meira