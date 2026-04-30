Lífið

Bubbi komst ekki í jarðar­för Bjögga

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Bubbi gat ekki verið viðstaddur jarðarför Bjögga en hefur frétt af því að Ari Eldjárn hafi skilað nærveru hans með sígildum sóma.
„Ég veit það bara að Ari getur ekki brugðist mér. Það er bara svo­leiðis,“ segir Bubbi Morthens sem gat ekki verið viðstaddur jarðarför Björg­vins Halldórs­sonar en segja má að með sí­gildri eftir­hermu hafi Ari Eldjárn farið nærri því að fylla skarð hans.

„Ég bara gat ekki mætt,“ segir Bubbi sem var búinn að bóka sig annars staðar með löngum fyrirvara. „Og það var ekki hægt að laga það en ég sendi honum kveðju í gær­morgun og skrifaði auðvitað minningar­grein um hann líka.“

Ari Eldjárn hélt minningarræðu um Björg­vin í jarðarförinni og kryddaði hana með eftir­hermum sínum af þeim Bjögga og Bubba sem, þrátt fyrir að hafa því miður ekki verið á staðnum, efast ekki um að Ari hafi skilað honum með sama sóma og endranær.

„Ari er búinn að herma eftir mér lengi og ég veit það bara að Ari getur ekki brugðist mér. Það er bara svo­leiðis. Hann er bara frábær, hann er engum líkur. Það eru margir búnir að hringja í mig og segja mér hvað þetta hefði verið gaman. Þannig eiga nú jarðar­farir í flestum til­fellum að vera, allt yfir fimm­tugt á að vera gaman,“ segir Bubbi og þver­tekur þó fyrir að Ari sé jafn­vel betri en frum­myndin.

„Nei, aldrei. Hann á ekki breik í frum­myndina. Nei, nei, nei. En hann er samt af­bragð. Hann er al­gjör­lega lygi­legur, sko. Hann er með guðs gjöf en það er ekki nóg að hafa gjöfina, þú þarft að hafa ástríðuna, agann og viljann til þess að mastera það sem þú ert að gera og það tekur enginn neitt frá Ara. Hann er bestur. Ari er æðis­legur. Mér þykir undur­vænt um hann og hans fólk.“

Bubbi víkur síðan að sögunni af þeim Bjögga sem Ari rakti með leikrænum til­þrifum í minningar­orðum sínum. „Þegar ég fékk Björg­vin loksins til að samþykkja að gera tón­leika með mér þá stakk ég upp á að Ari yrði kynnir,“ segir hann.

Þar sem Ari var þá búinn að herma eftir Bubba í mörg ár var næsta víst að hann myndi taka enn einn snúning á honum á tón­leikunum og þá hafi vita­skuld ekki annað komið til greina en að hann grínaðist einnig með Bjögga.

„Ég held að hann hafi verið að segja þessa sögu í jarðarförinni og búið til skemmti­legan skets í kringum það að hann hefði verið svona með okkur, hvorn á sinni öxlinni, að falast eftir því að ef hann gerði grín að einum okkar þá yrði hann líka að gera grín að hinum. Eitt­hvað svona fal­legt, sko,“ segir Bubbi.

„En Björg­vin, hann hefði nú ekki sætt sig við það að það yrði bara gert grín að Morthens en ekki honum. Björg­vin var alveg kostu­legur með svona hluti. Það var alveg metnaður hjá honum.

Ein­hvern tímann var ég að tala um ein­hver veikindi og þá dobblaði hann það sko: „Já, já, já. Ég er búinn að vera miklu veikari.“ Ég held að það eina sem Björg­vin gat ekki dobblað mig í hafi verið bara ástundun í líkams­ræktinni. Annars var hann alveg kostu­legur.“

Útförin var í beinni útsendingu á Sýn og Vísi. Upptöku má sjá að neðan.

