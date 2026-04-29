Lífið

Rán­dýr trefill varð ælu Bjargar að bráð á Prikinu

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Björg Magnúsdóttir er oddviti Viðreisnar í Reykjavíkurborg fyrir komandi borgarstjórnarkosningar og gæti endað í lykilstöðu eftir kosningar.
Björg Magnúsdóttir er oddviti Viðreisnar í Reykjavíkurborg fyrir komandi borgarstjórnarkosningar og gæti endað í lykilstöðu eftir kosningar.

Björg Magnúsdóttir segir að eitt mesta djammviskubit sem hún hafi upplifað hafi hún fengið eftir að hafa fyrir ótrúlega slysni ælt á trefil vinkonu sinnar á djamminu.

Björg rifjaði þetta upp í nýjasta þætti skemmtiþáttarins Af vængjum fram, þangað sem frambjóðendur til borgarstjórnarkosninga mæta og gæða sér á eldsterkum kjúklingavængjum milli þess sem þeir svara krefjandi spurningum á léttari nótum. Þangað mætti hún ásamt Hildi Björnsdóttur oddvita Sjálfstæðisflokksins.

Ótrúleg tímasetning

Í þættinum voru þær Hildur og Björg meðal annars beðnar um að rifja upp versta djammviskubitið. Hjá Björgu stóð ekki á svörum.

„Það var á Prikinu og ég er króuð inni, smá eins og núna, ég var „actually“ með Margréti Rósu vinkonu minni sem er í fjórða sæti hjá Viðreisn,“ segir Björg og vísar þar til Margrétar Rósu Sigurjónsdóttur, framkvæmdastjóra Kolaportsins.

„Við vorum búin að eiga langt og gott kvöld og ég var króuð inni. Það er eitthvað að gerast og ég finn að ég þarf að fara að létta á maganum. Ég sé röðina, ég fer með hausinn undir borð og ég læt vaða.“

Hvað gerist svo?

„Svo gerist það að....Margrét Rós er alltaf ótrúlega fín og falleg til fara, mamma hennar stofnaði Spakmannsspjarir, þannig hún er með 170 þúsund króna trefil og á þessu mómenti þá fer ég undir borð, geri þetta, slengi mér upp og þá missir Margrét Rós rándýra trefilinn sinn undir borð.“

Björg segir þá hafa orðið uppi fótur og fit á Prikinu. Enn þann dag í dag sé hún ekki viss hvort Margrét Rós hafi vitað sannleikann í málinu.

„Ég veit ekki hvort hún veit að ég gubbaði....hún missir trefilinn á sama tíma, nær í trefilinn strax upp og það verður einhvern veginn uppi fótur og fit. Þetta er játning. Þetta er bara heiðarlegt.“

Umræddum trefli bregður fyrir í myndbandi Margrétar Rósar á samfélagsmiðlum þar sem hún fer yfir það hvernig skal vera skvísa á hjóli.

Alla þætti í þessari seríu Af vængjum fram má horfa á á myndbandsvef Vísis og á Sýn+. Þættirnir eru sýndir í línulegri dagskrá á Sýn á sunnudagskvöldum klukkan 18:55. 

Drakk óvart áfengi í fyrsta sinn og það undir stýri

Kristinn Jón Ólafsson oddviti Pírata í borgarstjórnarkosningum varð eitt sinn fyrir því óláni að drekka óvart áfengan drykk en Kristinn drekkur ekki áfengi. Óafvitandi keyrði bíl með drykkinn í hendi og skellti sér síðan í útihlaup sem fór ekkert sérstaklega vel.

„Það eru margar drottningar í Flokki fólksins“

Guðmundur Ingi Þóroddsson oddviti Flokks fólksins segir margar drottningar í flokknum aðspurður hvers vegna hann hafi ekki mætt í Silfrið í Ríkisútvarpinu á dögunum. Hann segist mæta í öll viðtöl sem þjóni markmiðum framboðsins, Heimir Már Pétursson kosningastjóri flokksins sé toppmaður þó hann geti við fyrstu sýn virst ógnvekjandi.



