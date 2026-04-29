Sumarið er komið og sólin hækkar stöðugt á lofti. Af því tilefni hefur Lífið á Vísi tekið saman lista yfir glæsilegar einhleypar og eftirsóttar konur sem gott er að hafa auga með næstu mánuði.
Vísir tók saman einhleypa sumarstráka í síðustu viku og nú er komið að stelpunum.
Hér að neðan má sjá lista með tuttugu og tveimur öflugum og einhleypum sumarstelpum:
Telma Fanney er Búðdælingur, löggiltur einkaþjálfari með BA-gráðu í lögfræði, BSc-gráðu í sálfræði og meistaranemi í klínískri sálfræði. Telma keppti í Ungfrú Ísland árið 2015 og var þar valin Sportstúlka keppninnar. Hún gerði sér lítið fyrir og dúxaði grunnnámið í sálfræðinni í HR og rataði á hvern forsetalistann á fætur orðum. Þá er hún sömuleiðis farin að kenna heita tíma í líkamsræktarstöðinni World Class.
Nýverið slitnaði upp úr sambandi hennar og söngvarans Jökuls Júlíussonar í Kaleo eftir tæplega tíu ára samband. Hún er vafalaust ein sú eftirsóttasta.
Áslaug Arna var aðeins 25 ára þegar hún tók fyrst sæti á Alþingi árið 2016 og hefur síðan þá verið einn öflugasti stjórnmálamaður landsins.
Áslaug hefur þrátt fyrir ungan aldur gegnt embætti dómsmálaráðherra, vísinda-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra.
Hún bauð sig fram til formanns Sjálfstæðisflokksins í ársbyrjun 2025 en laut í lægra haldi fyrir Guðrúnu Hafsteinsdóttur í gríðarlega jöfnum kosningum. Enn gráta margir niðurstöðurnar enda hefur Sjálfstæðisflokkurinn hrapað í vinsældum síðasta árið.
Eftir tapið fór Áslaug hins vegar til Bandaríkjanna í MBA-nám við Columbia-háskóla í New York þar sem hún hefur verið síðasta árið. Áslaug snýr þó aftur á Alþingi Íslendinga í sumar og bíða eflaust margir spenntir eftir henni.
Steypustöðvarstarfsmaðurinn Unnur Borg vakti fyrst athygli í lok síðasta árs vegna auglýsinga tískuverslunarinnar Magdashop þar sem hún auglýsti flíkur með óvenjulegum hætti og skemmtilegum talanda.
Unnur var í tískutali á Vísi í janúar þar sem hún fór yfir stílinn sinn og lýsti honum svo: „Ég reyni að vera eins nakin og ég kemst upp með“. Unnur er vægast sagt áhugaverð týpa og óhrædd við að ögra.
Síðan þá hefur stjarna hennar risið töluvert, hún setið fyrir hjá tískumerkinu TakkTakk og fylgjendafjöldi hennar á samfélagsmiðlum vaxið gríðarlega.
Nýjustu fregnir af Unni eru þær að hún er komin út í tímaritaútgáfu. Á tuttugu ára afmæli sínu 22. apríl þá gaf hún út fyrsta tölublaðið, „Ég & dýrin sem ég ímynda mér,“ af erótíska tímariti sínu UB Exclusive.
Pattra, gjarnan þekkt sem Trendpattra, er tískugúrú, áhrifavaldur, markaðsstjóri gleraugnaverslunarinnar Sjáðu og tveggja barna móðir. Hún er mikill stuðbolti, fagurkeri og útivistarpæja.
Í fyrra slitnaði upp úr sambandi hennar og Theodórs Elmars Bjarnasonar, fyrrverandi knattspyrnumanns, eftir sextán ára samband og þykir hún ein sú föngulegasta á markaðnum.
Alma Gytha er ein fallegasta kona landsins með sín djúpbláu augu og breiða bros. Hún er jarðfræðingur, verkefnastjóri hjá HS Orku og stjórnarmeðlimur í Jarðhitafélagi Íslands.
Í fyrra slitnaði upp úr sambandi Ölmu og Jóhanns Kristófers Stefánssonar tónlistarmanns en þau höfðu verið saman síðan í menntaskóla og eiga tvö börn saman.
Saga Klose er fædd árið 2003 og var lengi vel yngsti gusumeistari landsins (áður en yngri bróðir hennar velti henni úr sessi). Þetta sjarmatröll hefur einstaklega yfirvegaða nærveru með skínandi innri og ytri fegurð og er ein sú vinsælasta í gusubransanum.
Saga er sömuleiðis grafískur hönnuður og nálgast lífið og tilveruna á listrænan og skemmtilegan hátt. Hún er mikil tískuskvísa og starfaði lengi í Húrra Reykjavík.
Lífskúnstnerinn, athafnakonan og Instagram-pæjan Amna Hasecic er fædd árið 1993 og sér um markaðssamskipti hjá Íslandsstofu. Amna er alltaf óaðfinnanleg til fara og það eru góðar líkur á að þú finnir hana geislandi á Vinnustofu Kjarval.
Hún er mikill aðdáandi Taylor Swift og tilheyrir íslenska ofurskvísu-aðdáendaklúbbnum Swifties. Hún er óhrædd við að taka áhættu bæði í tískunni og lífinu og er ein af eftirsóttustu skvísum landsins.
Bjartsýnisbomban og plötusnúðurinn Guðný Björk smitar út frá sér mikilli gleði og er nær undantekningalaust brosandi og í góðum fíling. Hún er með rosalega góðan tónlistarsmekk, einstaklega skemmtilegan fatastíl og sjarma sem getur brætt jökla, þótt hún myndi auðvitað aldrei vilja gera það.
Guðný hefur sterka réttlætiskennd og hefur tekið þátt í hinum ýmsu hlaupum þar sem hún hleypur fyrir góð málefni og fer alltaf eigin leiðir.
Grafíski hönnuðurinn Anna Lísa Hallsdóttir er ein glæsilegasta skvísa landsins og þó víðar væri leitað. Hún er 22 ára gömul og með einstaklega glæsilegan stíl, mikil þokkadís sem elskar haustið og ferðalög og skín skært hvert sem hún fer.
Þjálfarinn Tinna Haraldsdóttir, fædd árið 2004, starfar sömuleiðis í spa-inu í World Class og gæti auðveldlega verið ofurfyrirsæta. Hún er jafn skemmtileg og hún er sæt, mikill húmoristi og flippari sem hefur mikla ástríðu fyrir hreyfingu og heilsu og kann að njóta þess að vera til.
Kamilla Einars er menningarbarn, þriggja barna móðir, bókavörður á Landsbókasafni og öflugur rithöfundur. Hún sló fyrst í gegn á rithöfundarvellinum með bókinni Kópavogskróniku árið 2018, fylgdi henni eftir með Tilfinningar eru fyrir aumingja árið 2021 og er væntanlega að hlaða í næstu neglu.
Kamilla er meinfyndin, með sótsvartan húmor og gleðipinni af guðs náð. Kamilla ræddi um ástarlífið við Vísi árið 2023 og sagði þá:
„Deit er eitthvað sem ég geri þegar ég er búin að sofa hjá að minnsta kosti fjórum sinnum því ég er ekkert að fara eyða pening og sitja í fjóra tíma.“
Guðrún Svava, yfirleitt kölluð Gugga í gúmmíbát, hefur verið ein allra heitasta pía landsins síðan hún vakti fyrst athygli fólks á samfélagsmiðlum árið 2024.
Gugga hefur undanfarið skemmt landanum með djammþáttum sínum Gugga fer á djammið á Vísi og útvarpsþættinum Jaime og Gúmmí sem eru á Fm957 á föstudagseftirmiðdögum. Innkoma hennar í grínþáttunum Bannað að hlæja vakti sömuleiðis mikla athygli.
Gugga er hnyttinn húmoristi og algjör ofurbomba. Hún var viðmælandi í Vísisþættinum Einkalífinu þar sem hún ræddi á einlægum nótum um lífið, áföll, jákvætt viðhorf og rísandi frægð:
Sanna Magdalena er íslensk-tansanísk stjórnmálakona með meistaragráðu í mannfræði sem hefur verið vonarstjarna íslenskra sósíalista frá því hún var kjörin yngsti borgarfulltrúi í sögu Reykjavíkur aðeins 26 ára gömul.
Sanna hefur gengt formennsku í velferðarráði Reykjavíkurborgar, verið forseti borgarstjórnar og var oddviti Sósíalistaflokks Íslands í borgarstjórn frá 2018 þar til í fyrra þegar hún sagði sig úr flokknum eftir innanflokksátök.
Hún lét það ekki á sig fá og boðaði til nýs framboðs, Vors til vinstri, sem fékk síðan nafnið Vinstrið og býður fram í borgarstjórnarkosningunum í vor. Vinstrið hefur verið á mikilli siglingu og er það ekki síst að þakka persónutöfrum Sönnu sem nýtur mikilli vinsælda hjá borgarbúum.
Telma Huld er leikkona, handritshöfundur og leikstjóri sem hefur jafnframt unnið sem „casting director“ í fjölmörgum íslenskum sjónvarpsþáttum. Telma lærði leiklist við Le Cours Florent í París og er í meistaranámi í leikstjórn við LHÍ.
Telma birtist fyrst á stóra skjánum í Webcam (2015) og hefur síðan leikið í Eden (2019), Vegferð (2021) og ýmsu öðru íslensku efni. Telma er ævintýragjörn, frábær söngkona sem heldur reglulega karíókíkvöld á Prikinu og mikill gleðipinni.
Heiða Vigdís Sigfúsdóttir er með BA-gráðu í hagfræði, meistaragráðu í ritlist og talar reiprennandi spænsku eftir að hafa stundað nám í bæði Buenos Aires og Mexíkóborg.
Heiða er framkvæmdastjóri Átaks, félags fólks með þroskahömlun, og sinnir ritstörfum samhliða því. Fyrsta bók Heiðu, skáldsagan Getnaður kom út árið 2022 og önnur bók hennar, Í hæfilegu magni, kom út á dögunum. Hún er spænskumælandi skáld með hjartað á réttum stað en líka skemmtilega groddaralegan húmor.
Rán Ragnars er það sem í leikhúsheiminum kallast þreföld ógn: hún er mögnuð söngkona, frábær leikkona og getur líka dansað. Þess utan er hún stórglæsileg og lá því beint við að hún myndi leika Helgu fögru þegar verið var að velja í hlutverk í söngleiknum Ormstungu í Þjóðleikhúsinu.
Rán er mikil handavinnuáhugakona, prjónar peysur í gríð og erg og er jafnframt feiknarkröftugur bakari. Ekki amalegt það. Svo má ekkin gleyma að hún er með bros sem bræðir.
Stefanía Linnet er ofurskvísa sem hefur getið sért nafns sem stjörnuljósmyndari. Meðal þeirra heppnu sem hún hefur gripið í ljósopinu eru Joey Christ, Alaska og Berglind Alda.
Nú bíða margir spenntir eftir því að sjá hvern hún grípur þegar það kemur að málefnum hjartans. Þær eru fáar laglegri og smekklegri en hin þokkafulla Stebba Linn.
Sólrún Klara, fædd árið 1997, er sjarmerandi félagsmiðstöðvarstarfsmaður sem hefur margra ára reynslu í sínu fagi. Fyrrum knattspyrnukempa og brosmildur töffari sem heillar hverja skvísuna á fætur annarri upp úr skónum.
Handboltadrottningin Þórhildur Braga er ekkert lamb að leika sér við úti á velli en utan vallar er hún með einstaklega yfirvegaða og fallega nærveru og rosalegan sjarma, með sín súkkulaðibrúnu augu, fallega hjarta og hressandi ferskleika.
Fyrirsætan, háskólaneminn og tískuáhugakonan Anna María V. Þorsteinsdóttir er bæði ein best klædda kona landsins og ein sú eftirsóttasta. Kate Moss eða Edie Sedgwick Íslands myndu einhverjir segja því hún ber mikinn þokka og klæðir sig eins og stórstjarna.
Ísabella Lena er djammdrottning með meistaragráðu í taugasálfræði frá Radboud-háskóla í Nijmegen, körfuboltakona hjá Ármanni og plötusnúður sem þeytir skífum undir nafninu DJ Bellamix69.
Utan sálfræðinnar kann Ísabella að sletta úr klaufunum, nýtur þess að lesa og stunda útivist, er mikil snjóbrettakona og stundar ísböð af miklum krafti.