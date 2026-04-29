Úr­slita­kvöld Euro­vision verður í beinni á Rúv 2

Magnús Jochum Pálsson skrifar
JJ frá Austurríki fagnaði sigri í Eurovision í fyrra. Vísir/EPA

Úrslitakvöld Eurovision í Vín 16. maí næstkomandi verður sýnt í beinni á Rúv 2 vegna kosningavöku sveitarstjórnarkosninganna en undankvöldin tvö, 12. og 14. maí, verða sýnd á Rúv. Ríkissjónvarpsstöðvar Slóveníu, Írlands og Spánar hafa tilkynnt að þær muni ekki sýna Eurovision í ár vegna þátttöku Ísraela í keppninni.

Framkvæmdastjórn Ríkisútvarpsins tók ákvörðun 15. desember á síðasta ári um að Ísland yrði ekki með í Eurovision, söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva, en  ákvörðunin var tekin í kjölfar þess að fulltrúar evrópskra sjónvarpsstöðva samþykktu að leyfa Ísraelum að taka þátt.

Ísland bættist þar í hóp með Hollendingum, Spánverjum, Írum og Slóvenum sem höfðu þá þegar tilkynnt að þeir yrðu ekki með. Írar tilkynntu sömuleiðis að þeir myndu ekki sýna frá keppninni og Spánverjar gerðu það sömuleiðis. 

Í síðustu viku tilkynnti Ksenija Horvat, sjónvarpsstjóri ríkissjónvarpsins RTV Slovenia að keppnin yrði ekki sýnd og að í staðinn yrði kvikmyndaröðin Voices of Palestine, sem inniheldur palestínskar kvikmyndir og heimildarmyndir, sýnd.

Rúv tók þá ákvörðun að sýna frá keppninni en hins vegar hefur ekki verið ljóst hvernig sýningu keppninnar yrði háttað sökum þess að sveitastjórnarkosningarnar fara fram sama dag og lokakvöld Eurovision.

Nú liggur hins vegar fyrir að lokakvöldið verður sýnt í beinni útsendingu á Rúv 2 og að undankvöldin tvö verði sýnd á Rúv. 

„Undankvöldin tvö verða hliðruð á Rúv 1 og aðalkvöldið verður á Rúv 2 í beinni af því það er kosningakvöld,“ sagði Eva Georgs Ásudóttir, dagskrárstjóri sjónvarps RÚV, í samtali við fréttastofu.

Eurovision fer fram í Vínarborg í Austurríki 12., 14. og 16. maí og munu 35 þjóðir taka þátt, þar á meðal Búlgaría, Rúmenía og Moldóva sem snúa aftur til keppni eftir stutta fjarveru.

Björk, Ólafur Arnalds og Pálmi Gunnarsson eru meðal þeirra hundrað tuttugu og þriggja íslenskra listamanna sem hafa skrifað undir opið bréf þar sem aðdáendur eru hvattir til að sniðganga Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva árið 2026. Alls eru á listanum undirskriftir ríflega ellefu hundruð tónlistarmanna og hljómsveita á borð við Peter Gabriel, Massive Attack og Hot Chip.

RÚV hefur ákveðið að hætta við að halda Söngvakeppnina 2026 í ljósi þess að forsendurnar sem lagt var upp með, að sigurlagið yrði framlag Íslands í Eurovision, séu brostnar. Ekki hefur verið tekin ákvörðun hvort og þá hvenær einhverskonar önnur söngvakeppni verður haldin í staðinn.



