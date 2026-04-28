Grunar sterklega að hinn látni sé ferðamaðurinn sem leitað var að Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 28. apríl 2026 10:54 Maðurinn fannst við Háafoss. Vísir/Vilhelm Lögreglan á Suðurlandi getur ekki staðfest að maðurinn sem fannst látinn við Háafoss fyrr í vikunni sé erlendi ferðamaðurinn sem leitað var að í byrjun vikunnar. Hins vegar sé sterkur grunur um að svo sé. „Rannsókn stendur yfir og við erum að vinna að því að afla allra upplýsinga um þennan aðila sem þarna fannst," segir Íris Edda Heimisdóttir, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Í byrjun vikunnar hófst leit að ferðamanni við Háafoss sem hafði ekki skilað sér á gististað. Björgunarsveitir, Landhelgisgæslan og lögreglan leituðu mannsins án árangurs í þrjá daga. Á sunnudag greindi lögreglan á Suðurlandi frá því að sést hefði til einstaklings í gili við fossinn og reyndist sá vera látinn. Íris Edda staðfestir að sá reyndist einnig vera erlendur ferðamaður en getur, líkt og kom fram, ekki staðfest að um sé að ræða sama manninn í báðum tilvikum. Lögreglan og sendiráðið vinna nú að því að ná sambandi við fjölskyldu viðkomandi til að greina frá andlátinu. „Þetta er hjá rannsóknardeildinni hjá okkur og þau vinna hörðum höndum að henni," segir Íris Edda. Skeiða- og Gnúpverjahreppur Lögreglumál Tengdar fréttir Safna gögnum um ferðamanninn og meta stöðuna daglega Rannsóknardeild lögreglunnar á Suðurlandi aflar nú gagna um erlenda ferðamanninn sem leitað var að árangurslaust í byrjun vikunnar í nágrenni við Háafoss í Þjórsárdal. 24. apríl 2026 14:57 Sást til einstaklings ofan í gili við Háafoss Björgunarsveitir voru kallaðar út á hæsta forgangi eftir að sást til manns í gili við Háafoss. Maðurinn var fluttur með þyrlu til Reykjavíkur. Engar upplýsingar liggja fyrir um líðan hans. 26. apríl 2026 19:28