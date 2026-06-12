Frostbitnir Frónbúar kætast í dag Sigurgeir Þorkelsson skrifar 12. júní 2026 10:21 Ljósmyndari Vísis fangaði stemninguna í Elliðaárdal í gær þar sem fólk naut útivistar. Vísir/Vilhelm Spáð er blíðskaparveðri sunnan- og vestantil á landinu í dag. Samkvæmt spá Veðurstofunnar mun hiti ná nítján gráðum í Reykjavík síðdegis. Búast má við að dynurinn frá sláttuvélum muni óma um úthverfi Reykjavíkur í dag.Vísir/Vilhelm Þá á hiti að ná sautján stigum á sunnanverðum Vestfjörðum. Þetta góða fólk lét deilurnar á Alþingi ekki trufla sig í gær og leyfði vetrarsleninu að líða úr sér á Austurvelli.Vísir/Lýður Sólin nær að teygja sig allt austur á Höfn í Hornafirði, þar nær hitastig þrettán gráðum sídegis og heiðskír himinn. Það er ekki spurt um aldur þegar kemur að því að njóta.Vísir/Lýður Íbúar á norðausturhluta landsins verða þó ekki jafn heppnir með veður í dag, samkvæmt spám. Sem betur fer er ekki hætta á að týnast í íslenskum skógum, Vísir/Vilhelm Er gott veður þar sem þú ert? Átt þú myndir eða myndskeið af blíðviðrinu? Er eitthvað skemmtilegt um að vera í góða veðrinu? Hvar er besta veðrið? Allt vel þegið á netfangið ritstjorn@visir.is. Veður Reykjavík Mest lesið Lýsa uppgötvuninni sem gríðarstórum „hvalakirkjugarði“ Erlent Ætlar ekki að sitja undir ásökunum um barnaníð Innlent Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins Innlent Íranir draga orð Trump til baka og vara fólk við að taka hann trúanlegan Erlent Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Innlent Meirihluti bíður eftir greiningu í meira en ár Innlent Sjálftakan „til háborinnar skammar“ Innlent 107 fæddu heima og sjö án aðkomu heilbrigðisstarfsfólks Innlent Logi sker hlaðvarpara úr snöru Fjölmiðlanefndar Innlent Vill ekki ganga svo langt að kalla þetta klofning innan flokksins Innlent Fleiri fréttir Segja brottfararstöð ekki samrýmast Barnasáttmálanum Frostbitnir Frónbúar kætast í dag Segir Icelandair krefjast meiri vinnu fyrir lægri laun Logi sker hlaðvarpara úr snöru Fjölmiðlanefndar Búið að semja um þinglok Sakfellingu fyrir að nauðga sofandi kærustu snúið við í Landsrétti Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins Róbert leiðir vinnu hagræðingarhóps nýs meirihluta Meirihluti bíður eftir greiningu í meira en ár Malbika á Reykjanesbraut í kvöld 107 fæddu heima og sjö án aðkomu heilbrigðisstarfsfólks Ætlar ekki að sitja undir ásökunum um barnaníð Eldar í grillum og kveikt í ruslagámi Fara fram á að fjármálaáætlunin sé endurreiknuð Eldur í Árbænum Vill ekki ganga svo langt að kalla þetta klofning innan flokksins Sjálftakan „til háborinnar skammar“ Eldfim staða, sorglegt áhugaleysi og ráðgáta Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Hafnar kreddum um verðbólguna Stefnir í uppbótartíma Starfsáætlun Alþingis kippt úr sambandi Tóku þátt í að uppræta rafmyntaþvætti sem teygði anga til Íslands Hótaði að beita skotvopni Finnur ekki fyrir sársauka Árásarmaður Tinnu fær ekki áheyrn: Taldi brotið á mannréttindum minnihlutahópa MDE vísar frá tveimur málum gegn Íslandi Flekahreyfingar innan Samfylkingar Rýmdu skrifstofur Hagkaupa vegna hótunar Ráðstöfun Baldurs til Eyja brjóti gegn samningi Sjá meira