Innlent

Frostbitnir Frónbúar kætast í dag

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Ljósmyndari Vísis fangaði stemninguna í Elliðaárdal í gær þar sem fólk naut útivistar.
Ljósmyndari Vísis fangaði stemninguna í Elliðaárdal í gær þar sem fólk naut útivistar. Vísir/Vilhelm

Spáð er blíðskaparveðri sunnan- og vestantil á landinu í dag. Samkvæmt spá Veðurstofunnar mun hiti ná nítján gráðum í Reykjavík síðdegis. 

Búast má við að dynurinn frá sláttuvélum muni óma um úthverfi Reykjavíkur í dag.Vísir/Vilhelm

Þá á hiti að ná sautján stigum á sunnanverðum Vestfjörðum.

Þetta góða fólk lét deilurnar á Alþingi ekki trufla sig í gær og leyfði vetrarsleninu að líða úr sér á Austurvelli.Vísir/Lýður

Sólin nær að teygja sig allt austur á Höfn í Hornafirði, þar nær hitastig þrettán gráðum sídegis og heiðskír himinn.

Það er ekki spurt um aldur þegar kemur að því að njóta.Vísir/Lýður

Íbúar á norðausturhluta landsins verða þó ekki jafn heppnir með veður í dag, samkvæmt spám.

Sem betur fer er ekki hætta á að týnast í íslenskum skógum, Vísir/Vilhelm

Er gott veður þar sem þú ert? 

Átt þú myndir eða myndskeið af blíðviðrinu?  Er eitthvað skemmtilegt um að vera í góða veðrinu? Hvar er besta veðrið? Allt vel þegið á netfangið ritstjorn@visir.is.

Veður Reykjavík

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