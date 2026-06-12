Eigi von á tæplega 200 þúsund gestum Áróra L Davíðsdóttir skrifar 12. júní 2026 13:30 Gylfi Ólafsson, nýkjörinn bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, telur heimamenn almennt jákvæða í garð skemmtiferðaskipanna. Vísir/Anton Brink Íbúar Ísafjarðarbæjar eiga von á tveimur skemmtiferðaskipum í dag með allt að 8000 farþegum. Annað skipanna er það stærsta sem hefur komið til hafnar á Ísafirði en skipið kom þangað í sína fyrstu heimsókn árið 2023. Gylfi Ólafsson, nýkjörinn bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, segir fjölda bókana vera að taka við sér eftir lækkun innviðagjalds. Bærinn eigi von á tæplega 200 þúsund ferðamönnum í sumar. Skipin tvö bera heitin MSC Virtuosa og Norwegian Star. Virtuosa er stærsta skip sem hefur komið til Ísafjarðar en það kom í sína fyrstu heimsókn til Ísafjarðar árið 2023. Brúttótonnafjöldi skipsins er 181.541 talsins og er það með um það bil 6000 farþega innanborðs. Norwegian Star er með um það bil 2000 farþega innanborðs. Þetta kemur fram í tilkynningu á Facebook-síðu Ísafjarðarhafnar. „Á morgun, föstudaginn 12. júní verður Ísfirðingum, gestum þeirra og nærsveitungum boðið að taka þátt í stórri æfingu í innri ró, þolinmæði og skapsmunastjórnun,“ segir í tilkynningunni. Gylfi Ólafsson, nýkjörinn bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, telur heimamenn almennt jákvæða í garð skemmtiferðaskipanna í samtali við Vísi. Hann segir þó ýmis verkefni sem þurfi að huga að í þessum efnum. „Það þarf að finna jafnvægi milli þess að vera með skýrar reglur annars vegar og að veita atvinnurekendum sveigjanleika til þess að prófa sig áfram og veita þjónustu sem eftirspurn er eftir,“ segir hann. Árið 2024 var sett á hámark um gestafjölda á dag í Ísafjarðarbæ. Hámarkið sé 5.500 gestir en tvo daga í sumar verði gestir í bænum fleiri en hámarkið segir til um. Ástæða þess sé að komur skipanna hafi verið bókaðar áður en hámarksgestafjöldi hafi verið samþykktur, segir Gylfi. Fjöldi bókanna sé að taka við sér Nokkuð hafi verið um afbókanir skemmtiferðaskipa í kjölfar innviðagjaldsins sem tók fyrst gildi í byrjun árs 2025. Nú hafi gjaldið verið lækkað og bókanir hafi verið að taka við sér, segir Gylfi. Bærinn eigi von á tæplega 200 þúsund gestum í sumar í 162 komum. Um er að ræða gjald sem greiða þarf á hvern einstakling fyrir hvern sólarhring sem skemmtiferðaskip er á tollasvæði Íslands. Áður þurfti að greiða svokallaðan gistináttaskatt, sem var þúsund krónur fyrir hvern farþega á nótt. Skemmtiferðaskip á Íslandi Ísafjarðarbær Ferðaþjónusta Hafnarmál Tengdar fréttir Leggja til að lækka innviðagjaldið enn meira Meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis leggur til að lækka innviðagjald skemmtiferðaskipa við strendur Íslands enn meira heldur en fjármálaráðherra hugnaðist. Færri skemmtiferðaskip komu til landsins í kjölfar gjaldsins. 7. desember 2025 10:23 Mest lesið Lýsa uppgötvuninni sem gríðarstórum „hvalakirkjugarði“ Erlent Ætlar ekki að sitja undir ásökunum um barnaníð Innlent Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins Innlent Stungu dóttur sína í hjartað: „Hún var mjög hugrökk“ Innlent Logi sker hlaðvarpara úr snöru Fjölmiðlanefndar Innlent Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Innlent Íranir draga orð Trump til baka og vara fólk við að taka hann trúanlegan Erlent Borgin afþakkar risaeðlubein Innlent Meirihluti bíður eftir greiningu í meira en ár Innlent Segir Icelandair krefjast meiri vinnu fyrir lægri laun Innlent Fleiri fréttir Eigi von á tæplega 200 þúsund gestum Nýsamþykktum samningi hjólhýsabyggðarinnar sagt upp Eldur í Toppstöðinni „Við getum alveg fullyrt það að sumarið sé komið“ Skilyrðin til þess fallin að „drepa samfélagið“ Stungu dóttur sína í hjartað: „Hún var mjög hugrökk“ Faðir sýknaður af því sem eftir stóð af ásökunum dóttur Samkomulag um þinglok og blíða í borginni Borgin afþakkar risaeðlubein Segja brottfararstöð ekki samrýmast Barnasáttmálanum Frostbitnir Frónbúar kætast í dag Segir Icelandair krefjast meiri vinnu fyrir lægri laun Logi sker hlaðvarpara úr snöru Fjölmiðlanefndar Búið að semja um þinglok Sakfellingu fyrir að nauðga sofandi kærustu snúið við í Landsrétti Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins Róbert leiðir vinnu hagræðingarhóps nýs meirihluta Meirihluti bíður eftir greiningu í meira en ár Malbika á Reykjanesbraut í kvöld 107 fæddu heima og sjö án aðkomu heilbrigðisstarfsfólks Ætlar ekki að sitja undir ásökunum um barnaníð Eldar í grillum og kveikt í ruslagámi Fara fram á að fjármálaáætlunin sé endurreiknuð Eldur í Árbænum Vill ekki ganga svo langt að kalla þetta klofning innan flokksins Sjálftakan „til háborinnar skammar“ Eldfim staða, sorglegt áhugaleysi og ráðgáta Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Hafnar kreddum um verðbólguna Stefnir í uppbótartíma Sjá meira