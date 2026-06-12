Innlent

Eigi von á tæp­lega 200 þúsund gestum

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Gylfi Ólafsson, nýkjörinn bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, telur heimamenn almennt jákvæða í garð skemmtiferðaskipanna.
Gylfi Ólafsson, nýkjörinn bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, telur heimamenn almennt jákvæða í garð skemmtiferðaskipanna. Vísir/Anton Brink

Íbúar Ísafjarðarbæjar eiga von á tveimur skemmtiferðaskipum í dag með allt að 8000 farþegum. Annað skipanna er það stærsta sem hefur komið til hafnar á Ísafirði en skipið kom þangað í sína fyrstu heimsókn árið 2023. Gylfi Ólafsson, nýkjörinn bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, segir fjölda bókana vera að taka við sér eftir lækkun innviðagjalds. Bærinn eigi von á tæplega 200 þúsund ferðamönnum í sumar. 

Skipin tvö bera heitin MSC Virtuosa og Norwegian Star. Virtuosa er stærsta skip sem hefur komið til Ísafjarðar en það kom í sína fyrstu heimsókn til Ísafjarðar árið 2023. Brúttótonnafjöldi skipsins er 181.541 talsins og er það með um það bil 6000 farþega innanborðs. Norwegian Star er með um það bil 2000 farþega innanborðs. Þetta kemur fram í tilkynningu á Facebook-síðu Ísafjarðarhafnar.

„Á morgun, föstudaginn 12. júní verður Ísfirðingum, gestum þeirra og nærsveitungum boðið að taka þátt í stórri æfingu í innri ró, þolinmæði og skapsmunastjórnun,“ segir í tilkynningunni.

Gylfi Ólafsson, nýkjörinn bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar, telur heimamenn almennt jákvæða í garð skemmtiferðaskipanna í samtali við Vísi. Hann segir þó ýmis verkefni sem þurfi að huga að í þessum efnum. 

„Það þarf að finna jafnvægi milli þess að vera með skýrar reglur annars vegar og að veita atvinnurekendum sveigjanleika til þess að prófa sig áfram og veita þjónustu sem eftirspurn er eftir,“ segir hann. 

Árið 2024 var sett á hámark um gestafjölda á dag í Ísafjarðarbæ. Hámarkið sé 5.500 gestir en tvo daga í sumar verði gestir í bænum fleiri en hámarkið segir til um. Ástæða þess sé að komur skipanna hafi verið bókaðar áður en hámarksgestafjöldi hafi verið samþykktur, segir Gylfi.

Fjöldi bókanna sé að taka við sér

Nokkuð hafi verið um afbókanir skemmtiferðaskipa í kjölfar innviðagjaldsins sem tók fyrst gildi í byrjun árs 2025. Nú hafi gjaldið verið lækkað og bókanir hafi verið að taka við sér, segir Gylfi. Bærinn eigi von á tæplega 200 þúsund gestum í sumar í 162 komum.

Um er að ræða gjald sem greiða þarf á hvern einstakling fyrir hvern sólarhring sem skemmtiferðaskip er á tollasvæði Íslands. Áður þurfti að greiða svokallaðan gistináttaskatt, sem var þúsund krónur fyrir hvern farþega á nótt.

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