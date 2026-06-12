Borgarráð samþykkti á fundi sínum í gær að skipa stýrihóp um hagræðingu og stjórnkerfisbreytingar í borgarkerfinu. Róbert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar, verður formaður hópsins og á hann að skila tillögum jafnóðum og þær eru til. Vinnu hópsins á að vera lokið um mitt kjörtímabil, 2028.
Í tillögu Hildar Björnsdóttur borgarstjóra kemur fram að markmið verkefnisins sé að gera „stjórnsýslu Reykjavíkurborgar, bæði miðlæga og á fag- og kjarnasviðum, skilvirkari, gagnsærri og þjónustumiðaðri, draga úr kostnaði við yfirbyggingu og nýta fjármuni borgarinnar betur“.
Gert er ráð fyrir að þessum markmiðum verði náð með því að innleiða afmarkaðar og mælanlegar breytingar. Gert er ráð fyrir utanaðkomandi ráðgjöf og að innleiðingu verkefna verði lokið eigi síðar en í júní 2028.
Stýrihópinn skipa Hildur Björnsdóttir borgarstjóri, Björg Magnúsdóttir forseti borgarstjórnar, Einar Þorsteinsson formaður borgarráðs, Róbert Ragnarsson borgarfulltrúi sem verður formaður, Ari Edwald borgarfulltrúi Miðflokksins og Pétur H. Marteinsson borgarfulltrúi Samfylkingarinnar. Róbert var til viðtals í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Hægt er að hlusta að neðan.
Í greinargerð tillögunnar kemur fram að Hildur telji brýnt að ráðast í róttækar breytingar á stjórnskipulagi og rekstri borgarinnar og nýta tíma og fjármuni betur með það að markmiði að bæta þjónustu.
„Rekstur borgarinnar stendur ekki undir nauðsynlegri fjárfestingu og viðhaldi innviða. Kostnaður við miðlæga stjórnsýslu borgarinnar er hærri en landsmeðaltal og hærri en samanburður sveitarfélaga,“ segir í greinargerð og það sé nauðsynlegt að bæta rekstur borgarsjóðs.
Stýrihópurinn hefur það hlutverk að kortleggja og leggja mat á fyrirliggjandi úttektir, greiningar og tillögur að breytingum á stjórnsýslu og rekstri borgarinnar. Stýrihópurinn á auk þess að leiða innleiðingu skipulagsbreytinga í stjórnsýslu borgarinnar ásamt sviðsstjórum og borgarritara. Stýrihópurinn ber svo ábyrgð á framgangi breytinganna í umboði borgarráðs, setur áherslur og forgangsröðun, fylgist með árangri gagnvart settum mælikvörðum og tryggir að innleiðingin styðji við markmið verkefnisins.
Verkefnið hefst í júní 2026 og innleiðingu lýkur í júní 2028. Gert er ráð fyrir árangursmælingum ársfjórðungslega samhliða birtingu ársreiknings hvers árs.
Stýrihópurinn á samkvæmt tillögunni að leggja fram tillögur til borgarstjóra jafnóðum og þær eru tilbúnar til ákvarðanatöku og innleiðingar, í stað þess að bíða heildarniðurstöðu í lok verkefnisins. Í lok verkefnisins verður lagt mat á árangur þess.
Með stýrihópunum mun starfa starfsmaður frá fjármála- og áhættustýringasviði en hópnum er heimilt að leita til ytri ráðgjafa vegna verkefnisins.
Sanna Magdalena Mörtudóttir, áheyrnarfulltrúi Vinstrisins í borgarráði, lagði fram bókun á fundinum þar sem hún gagnrýndi að ekki væru fulltrúar frá öllum flokkum minnihlutans í hópnum.
„Í jafn viðamiklu verkefni og þessu hefði farið betur á því að allir flokkar ættu fulltrúa í stýrihópnum. Hvað varðar fullyrðingar um að kostnaður við miðlæga stjórnsýslu borgarinnar sé hærri en landsmeðaltal og hærri en hjá öðrum sveitarfélögum er rétt að halda því til haga að það er ólíku saman að jafna hvernig sveitarfélög halda utan um reikningsskil sem gerir samanburðinn flóknari. Sem dæmi er stafræn uppbygging síðustu ára gjaldfærð miðlægt í Reykjavík en á síðasta ári nam hún 1,8 milljörðum. Reykjavíkurborg er langstærsta sveitarfélagið og höfuðborg landsmanna og sinnir hún mun víðtækari verkefnum og þjónustu en önnur sveitarfélög og þarf að taka tillit til þess í samanburðinum,“ segir Sanna í bókun sinni.