Innlent

Sam­komu­lag um þing­lok og blíða í borginni

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Í hádegisfréttum heyrum við í formönnum þingflokka á Alþingi en seint í gærkvöldi náðist samkomulag um þingfrestun í sumar. 

Til stóð að halda síðasta þingfundinn í dag en það næst ekki en stefnt er að því að klára málið í næstu viku. 

Þá segjum við frá aðalmeðferðinni í Edition-svokallaða en Ming Ting Mancel mætti fyrir dóm í morgun sökuð um að hafa orðið dóttur sinni að bana í samráði við eiginmann sinn sem síðar svipti sig lífi. 

Að auki heyrum við í fólki í borginni sem sólar sig nú í góða veðrinu en svo gæti farið að hitinn fari í tuttugu gráður í dag.

Í sportpakkanum verður svo fjallað um boxhátíðina Icebox þar sem íslenskir hnefaleikakappar kljást við danska kollega sína.

Hádegisfréttir Bylgjunnar

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