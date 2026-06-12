Í hádegisfréttum heyrum við í formönnum þingflokka á Alþingi en seint í gærkvöldi náðist samkomulag um þingfrestun í sumar.
Til stóð að halda síðasta þingfundinn í dag en það næst ekki en stefnt er að því að klára málið í næstu viku.
Þá segjum við frá aðalmeðferðinni í Edition-svokallaða en Ming Ting Mancel mætti fyrir dóm í morgun sökuð um að hafa orðið dóttur sinni að bana í samráði við eiginmann sinn sem síðar svipti sig lífi.
Að auki heyrum við í fólki í borginni sem sólar sig nú í góða veðrinu en svo gæti farið að hitinn fari í tuttugu gráður í dag.
Í sportpakkanum verður svo fjallað um boxhátíðina Icebox þar sem íslenskir hnefaleikakappar kljást við danska kollega sína.