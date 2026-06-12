Skilyrðin til þess fallin að „drepa samfélagið“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Agnar Már Másson skrifa 12. júní 2026 12:46 Tæplega þrjátíu voru mættir fyrir utan Alþingishúsið að mætmæla nú í hádeginu. Vísir/Vilhelm Tæplega þrjátíu manns komu saman á Austurvelli í hádeginu til að mótmæla samráðsleysi stjórnvalda við Grindavíkinga. Þau telja skilyrði hollvinasamnings Þórkötlu óboðleg. „Við erum í fyrsta lagi að mótmæla samráðsleysi og í rauninni að Grindvíkingar séu ekki teknir meira með að borðinu þegar verið er að taka íþyngjandi ákvarðanir,“ segir Kristín María Birgisdóttir, mótmælandi sem ræddi við Agnar Má Másson, fréttamann Sýnar. „Ég er með heimþrá,“ stóð á einu skiltinu.Vísir/Vilhelm Á dögunum voru gefnir út uppfærðir hollvinasamningar og gistiviðaukar sem segja að samningsaðilar geti ekki gist fleiri en tólf nætur á mánuði í eignunum. Ákvörðunin vakti töluverða óánægju meðal íbúa. „Okkur finnst það ekki boðlegt og fyrir neðan allar hellur,“ segir Kristín María. Þau séu ekki að óska eftir því að fá að dvelja þar án endurgjalds heldur vilji þau einfaldlega búa heima hjá sér. Karl Gauti, þingmaður Miðflokksins, lét sjá sig. Vísir/Vilhelm „Við viljum fá tækifæri til þess að vera í fasteignunum, greiða eitthvað gjald fyrir það, fara í kaupleigu og að á okkur sé hlustað. Okkur finnst þögnin ein eiginlega sorgleg.“ Þau biðla til ríkisstjórnarinnar að setja á laggirnar samráð um að finna lausn sem er ásættanleg. Páll Valur, fyrrverandi þingmaður Bjartrar framtíðar, var mættur.Vísir/Vilhelm „Því að þetta er að mínu mati algjörlega óboðlegt og til þess fallið að drepa samfélagið sem er að reyna að rísa upp á lappirnar algjörlega niður.“ Grindavík Alþingi Mest lesið Lýsa uppgötvuninni sem gríðarstórum „hvalakirkjugarði“ Erlent Ætlar ekki að sitja undir ásökunum um barnaníð Innlent Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins Innlent Stungu dóttur sína í hjartað: „Hún var mjög hugrökk“ Innlent Logi sker hlaðvarpara úr snöru Fjölmiðlanefndar Innlent Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Innlent Íranir draga orð Trump til baka og vara fólk við að taka hann trúanlegan Erlent Borgin afþakkar risaeðlubein Innlent Meirihluti bíður eftir greiningu í meira en ár Innlent Segir Icelandair krefjast meiri vinnu fyrir lægri laun Innlent Fleiri fréttir Eigi von á tæplega 200 þúsund gestum Nýsamþykktum samningi hjólhýsabyggðarinnar sagt upp Eldur í Toppstöðinni „Við getum alveg fullyrt það að sumarið sé komið“ Skilyrðin til þess fallin að „drepa samfélagið“ Stungu dóttur sína í hjartað: „Hún var mjög hugrökk“ Faðir sýknaður af því sem eftir stóð af ásökunum dóttur Samkomulag um þinglok og blíða í borginni Borgin afþakkar risaeðlubein Segja brottfararstöð ekki samrýmast Barnasáttmálanum Frostbitnir Frónbúar kætast í dag Segir Icelandair krefjast meiri vinnu fyrir lægri laun Logi sker hlaðvarpara úr snöru Fjölmiðlanefndar Búið að semja um þinglok Sakfellingu fyrir að nauðga sofandi kærustu snúið við í Landsrétti Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins Róbert leiðir vinnu hagræðingarhóps nýs meirihluta Meirihluti bíður eftir greiningu í meira en ár Malbika á Reykjanesbraut í kvöld 107 fæddu heima og sjö án aðkomu heilbrigðisstarfsfólks Ætlar ekki að sitja undir ásökunum um barnaníð Eldar í grillum og kveikt í ruslagámi Fara fram á að fjármálaáætlunin sé endurreiknuð Eldur í Árbænum Vill ekki ganga svo langt að kalla þetta klofning innan flokksins Sjálftakan „til háborinnar skammar“ Eldfim staða, sorglegt áhugaleysi og ráðgáta Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Hafnar kreddum um verðbólguna Stefnir í uppbótartíma Sjá meira