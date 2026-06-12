Innlent

Skil­yrðin til þess fallin að „drepa sam­fé­lagið“

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Agnar Már Másson skrifa
Tæplega þrjátíu voru mættir fyrir utan Alþingishúsið að mætmæla nú í hádeginu.
Tæplega þrjátíu voru mættir fyrir utan Alþingishúsið að mætmæla nú í hádeginu. Vísir/Vilhelm

Tæplega þrjátíu manns komu saman á Austurvelli í hádeginu til að mótmæla samráðsleysi stjórnvalda við Grindavíkinga. Þau telja skilyrði hollvinasamnings Þórkötlu óboðleg.

„Við erum í fyrsta lagi að mótmæla samráðsleysi og í rauninni að Grindvíkingar séu ekki teknir meira með að borðinu þegar verið er að taka íþyngjandi ákvarðanir,“ segir Kristín María Birgisdóttir, mótmælandi sem ræddi við Agnar Má Másson, fréttamann Sýnar.

„Ég er með heimþrá,“ stóð á einu skiltinu.Vísir/Vilhelm

Á dögunum voru gefnir út uppfærðir hollvinasamningar og gistiviðaukar sem segja að samningsaðilar geti ekki gist fleiri en tólf nætur á mánuði í eignunum. Ákvörðunin vakti töluverða óánægju meðal íbúa.

„Okkur finnst það ekki boðlegt og fyrir neðan allar hellur,“ segir Kristín María.

Þau séu ekki að óska eftir því að fá að dvelja þar án endurgjalds heldur vilji þau einfaldlega búa heima hjá sér.

Karl Gauti, þingmaður Miðflokksins, lét sjá sig. Vísir/Vilhelm

„Við viljum fá tækifæri til þess að vera í fasteignunum, greiða eitthvað gjald fyrir það, fara í kaupleigu og að á okkur sé hlustað. Okkur finnst þögnin ein eiginlega sorgleg.“

Þau biðla til ríkisstjórnarinnar að setja á laggirnar samráð um að finna lausn sem er ásættanleg.

Páll Valur, fyrrverandi þingmaður Bjartrar framtíðar, var mættur.Vísir/Vilhelm

„Því að þetta er að mínu mati algjörlega óboðlegt og til þess fallið að drepa samfélagið sem er að reyna að rísa upp á lappirnar algjörlega niður.“

Grindavík Alþingi

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