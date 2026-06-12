Innlent

Hittust átta sinnum til að úr­skurða um risaeðlubeinin

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Svona lítur beinagrind þríhyrnu út.
Svona lítur beinagrind þríhyrnu út. Getty

Starfshópur um risaeðlur fundaði átta sinnum yfir þriggja ára tímabil til að meta hvort Reykjavíkurborg ætti að taka við risaeðlubeinum að gjöf. Framkvæmdastjóri samtakanna Leap Lab vildi gefa Reykjavík beinin í nafni móður sinnar, sem er íslensk.

Fyrr í dag var greint frá ákvörðun borgarráðs um að afþakka risaeðlubein, nánar tiltekið þríhyrnu (triceratops), sem samtökin Leap Lab vildu gefa borginni. Það var niðurstaða starfshópsins að með því að þiggja gjöfina myndi óhjákvæmilega fylgja töluverður kostnaður og margir óvissuþættir.

Jón Halldór Jónasson, á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, Guðbrandur Benediktsson, menningar- og íþróttasviði, og Stefanía Sch. Thorsteinsson, fjármála- og áhættustýringasviði, áttu sæti í starfshópnum. 

Engin aðkeypt vinna eða útlagður kostnaður var vegna funda né skýrslu, eingöngu vinna starfsmanna samkvæmt skriflegu svari borgarinnar við fyrirspurn fréttastofu.

Hópurinn var skipaður í tíð Dags B. Eggertssonar sem borgarstjóra í framhaldi af tillögu í borgarráði. Meðal verkefna hópsins var að meta kostnað við gjöfina, þar með talið flutning á beinagrindinni, uppsetningu og varðveislu.

„Þá metur starfshópurinn kostnað vegna smíði þeirra beina sem upp á vantar, fær staðfestan uppruna þeirra beina sem um ræðir auk rekstrarkostnaðar, viðhalds og annars slíks á beinunum. Þá er starfshópnum einnig falið að kanna áhuga safna og sýningarhaldara á að hýsa beinagrindina og annast kostnað skv. sérstökum samningi,“ segir í erindsbréfi starfshópsins sem Dagur undirritaði.

Fimm ára gömul þegar hún fann fyrsta beinið

Marcus Eriksen, hálfíslenskur fornleifafræðingur, er framkvæmdastjóri Leap Lab en það var Avani Cummins, dóttir Eriksen, sem fann beinin þegar hún var fimm ára gömul. Hún fann fyrst lítinn hluta úr rifbeini og fundust fleiri bein í kjölfarið. 

Marcus Eriksen, Anna Cummins og Avani Cummins, dóttirin sem fann beinagrindina.

Eriksen vildi gefa Reykjavíkurborg beinin í nafni móður sinnar og systkina sem ólust upp í Reykjavík. Móðir Eriksen flutti til Bandaríkjanna þegar hann var þriggja ára gamall. 

„Ég hef heyrt ótal sögur um líf hennar í Reykjavík um miðbik síðustu aldar og mig langar að heiðra kynslóð hennar með þessari gjöf til borgarinnar,“ var haft eftir Eriksen í tilkynningu á vef borgarinnar árið 2022.

Skilyrði gjafarinnar var að beinagrindin fengi nafn móður hans og yrði höfð til sýnis á safni eða sýningu í Reykjavík.

Borgarstjórn Reykjavík Risaeðlur

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