Hittust átta sinnum til að úrskurða um risaeðlubeinin Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 12. júní 2026 15:02 Svona lítur beinagrind þríhyrnu út. Getty Starfshópur um risaeðlur fundaði átta sinnum yfir þriggja ára tímabil til að meta hvort Reykjavíkurborg ætti að taka við risaeðlubeinum að gjöf. Framkvæmdastjóri samtakanna Leap Lab vildi gefa Reykjavík beinin í nafni móður sinnar, sem er íslensk. Fyrr í dag var greint frá ákvörðun borgarráðs um að afþakka risaeðlubein, nánar tiltekið þríhyrnu (triceratops), sem samtökin Leap Lab vildu gefa borginni. Það var niðurstaða starfshópsins að með því að þiggja gjöfina myndi óhjákvæmilega fylgja töluverður kostnaður og margir óvissuþættir. Jón Halldór Jónasson, á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara, Guðbrandur Benediktsson, menningar- og íþróttasviði, og Stefanía Sch. Thorsteinsson, fjármála- og áhættustýringasviði, áttu sæti í starfshópnum. Engin aðkeypt vinna eða útlagður kostnaður var vegna funda né skýrslu, eingöngu vinna starfsmanna samkvæmt skriflegu svari borgarinnar við fyrirspurn fréttastofu. Hópurinn var skipaður í tíð Dags B. Eggertssonar sem borgarstjóra í framhaldi af tillögu í borgarráði. Meðal verkefna hópsins var að meta kostnað við gjöfina, þar með talið flutning á beinagrindinni, uppsetningu og varðveislu. „Þá metur starfshópurinn kostnað vegna smíði þeirra beina sem upp á vantar, fær staðfestan uppruna þeirra beina sem um ræðir auk rekstrarkostnaðar, viðhalds og annars slíks á beinunum. Þá er starfshópnum einnig falið að kanna áhuga safna og sýningarhaldara á að hýsa beinagrindina og annast kostnað skv. sérstökum samningi,“ segir í erindsbréfi starfshópsins sem Dagur undirritaði. Fimm ára gömul þegar hún fann fyrsta beinið Marcus Eriksen, hálfíslenskur fornleifafræðingur, er framkvæmdastjóri Leap Lab en það var Avani Cummins, dóttir Eriksen, sem fann beinin þegar hún var fimm ára gömul. Hún fann fyrst lítinn hluta úr rifbeini og fundust fleiri bein í kjölfarið. Marcus Eriksen, Anna Cummins og Avani Cummins, dóttirin sem fann beinagrindina. Eriksen vildi gefa Reykjavíkurborg beinin í nafni móður sinnar og systkina sem ólust upp í Reykjavík. Móðir Eriksen flutti til Bandaríkjanna þegar hann var þriggja ára gamall. „Ég hef heyrt ótal sögur um líf hennar í Reykjavík um miðbik síðustu aldar og mig langar að heiðra kynslóð hennar með þessari gjöf til borgarinnar,“ var haft eftir Eriksen í tilkynningu á vef borgarinnar árið 2022. Skilyrði gjafarinnar var að beinagrindin fengi nafn móður hans og yrði höfð til sýnis á safni eða sýningu í Reykjavík. Borgarstjórn Reykjavík Risaeðlur Mest lesið Stungu dóttur sína í hjartað: „Hún var mjög hugrökk“ Innlent Lýsa uppgötvuninni sem gríðarstórum „hvalakirkjugarði“ Erlent Ætlar ekki að sitja undir ásökunum um barnaníð Innlent Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins Innlent Logi sker hlaðvarpara úr snöru Fjölmiðlanefndar Innlent Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Innlent Facebook lá niðri Erlent Borgin afþakkar risaeðlubein Innlent Íranir draga orð Trump til baka og vara fólk við að taka hann trúanlegan Erlent Meirihluti bíður eftir greiningu í meira en ár Innlent Fleiri fréttir Hittust átta sinnum til að úrskurða um risaeðlubeinin Bólar ekkert á ályktun ungra miðflokksmanna Kviknaði í raftæki Samgönguáætlun samþykkt á Alþingi Staðfesta synjun SÍ: „Þetta er ekki bara fyrir Jón Atla“ Eigi von á tæplega 200 þúsund gestum Nýsamþykktum samningi hjólhýsabyggðarinnar sagt upp Eldur kviknaði í Toppstöðinni „Við getum alveg fullyrt það að sumarið sé komið“ Skilyrðin til þess fallin að „drepa samfélagið“ Stungu dóttur sína í hjartað: „Hún var mjög hugrökk“ Faðir sýknaður af því sem eftir stóð af ásökunum dóttur Samkomulag um þinglok og blíða í borginni Borgin afþakkar risaeðlubein Segja brottfararstöð ekki samrýmast Barnasáttmálanum Frostbitnir Frónbúar kætast í dag Segir Icelandair krefjast meiri vinnu fyrir lægri laun Logi sker hlaðvarpara úr snöru Fjölmiðlanefndar Búið að semja um þinglok Sakfellingu fyrir að nauðga sofandi kærustu snúið við í Landsrétti Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins Róbert leiðir vinnu hagræðingarhóps nýs meirihluta Meirihluti bíður eftir greiningu í meira en ár Malbika á Reykjanesbraut í kvöld 107 fæddu heima og sjö án aðkomu heilbrigðisstarfsfólks Ætlar ekki að sitja undir ásökunum um barnaníð Eldar í grillum og kveikt í ruslagámi Fara fram á að fjármálaáætlunin sé endurreiknuð Eldur í Árbænum Vill ekki ganga svo langt að kalla þetta klofning innan flokksins Sjá meira