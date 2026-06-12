Bólar ekkert á ályktun ungra miðflokksmanna Kjartan Kjartansson skrifar 12. júní 2026 14:48 Anton Sveinn McKee, formaður Ungra miðflokksmanna, tekur við íslenska fánanum við fyrsta landsþing hreyfingarinnar um miðjan apríl. Stjórnmálaályktun þingsins hefur enn ekki verið birt, tæpum tveimur mánuðum síðar. Ungir miðflokksmenn Ungir miðflokksmenn hafa ekki birt neina stjórnmálaályktun eftir fyrsta landsþing í sögu hreyfingarinnar þótt hátt í tveir mánuðir séu liðnir frá því. Aðrar ungliðahreyfingar hafa birt sínar ályktanir örfáum dögum eftir þeirra landsþing eða jafnvel samdægurs. Landsþing Ungra miðflokksmanna var haldið á Blönduósi 18.-19. apríl en þetta var fyrsta slíka þingið sem hreyfingin hefur staðið að. Í auglýsingu fyrir þingið voru félagar hvattir til þess að taka þátt í að móta stefnu um „Ísland fyrst“. Hreyfingin hefur hvorki birt stjórnmálaályktun né úrslit úr kosningum til trúnaðarstarfa opinberlega, hvorki á vefsíðu né samfélagsmiðlum hennar eftir því sem Vísir kemst næst. Til samanburðar sendi Uppreisn, ungliðahreyfing Viðreisnar, tilkynningu með ályktun sinni daginn eftir að landsþingi hennar lauk um síðustu helgi. Samband ungra framsóknarmanna og Sambands ungra sjálfstæðismanna birtu ályktanir sína tveimur dögum eftir sambandsþing þeirra í október. Ungt jafnaðarfólk, ungliðahreyfing Samfylkingarinnar, birti sína ályktun sama dag og landsþing þess fór fram í september. Svöruðu ekki fyrirspurnum um afdrif ályktunarinnar Anton Sveinn McKee, formaður Unga miðflokksmanna, sagði Vísi 29. apríl að stjórn hreyfingarinnar hefði verið falið að „útfæra“ tillögur sem samþykktar voru á þinginu og klára þær. „Þær verða bara birtar við tilefni. Þannig að það er bara allt í vinnslu,“ sagði formaðurinn. Hann gat þó staðfest að hann sjálfur hefði verið endurkjörinn formaður og að einhverjir hefðu komið nýir inn í stjórnina en aðrir horfið úr henni. Anton Sveinn svaraði símtali blaðamanns Vísis í dag eftir nokkrar árangurslausar tilraunir undanfarinna daga og vikna. Hann lagði á eða sambandið slitnaði um leið og blaðamaður lauk við að kynna sig. Hann svaraði ekki smáskilaboðum um hvort að hægt væri að ná í hann í síma. Formaðurinn svaraði heldur ekki tölvupósti með fyrirspurn um ályktunina sem send var á persónulegt netfang hans. Sömu fyrirspurn sem var send á tölvupóstfang sem gefið er upp fyrir ungliðahreyfinguna á vefsíðu Miðflokksins var heldur ekki svarað. Hannes Karlsson, framkvæmdastjóri Miðflokksins, segir að ályktanir ungliðahreyfingarinnar hafi ekki komið inn á borð skrifstofu flokksins. Ummæli ungliða vakið athygli Málflutningur sumra forvígismanna Ungra miðflokksmanna hefur vakið athygli á undanförnum mánuðum. Sverrir Helgason, hlaðvarpsstjórandi, sagði sig úr varastjórn ungliðahreyfingarinnar í kjölfar ummæla sem hann lét falla í haust um að „genamengi“ skipti máli við uppbyggingu samfélaga og að það truflaði hann ekki vera kallaður rasisti. Anton Sveinn þvoði hendur hreyfingarinnar af ummælum Sverris og sagði þau alfarið á hans eigin ábyrgð. Kristófer Máni Sigursveinsson, formaður ungliðahreyfingar Miðflokksins í Suðurkjördæmi, deildi í haust samfélagsmiðlafærslu um fjöldabrottvísanir á útlendingum frá Íslandi og notaði sérstaklega enska hugtakið „remigration“. Evrópskir öfgahægrimenn hafa notað það hugtak um brottvísanir af innflytjendum af öðrum uppruna en evrópskum, jafnvel þeim sem eru ríkisborgarar í landinu sem þeir settust að í. Á myndinni sem Kristófer Máni deildi voru erlendir karlmenn en einnig að minnsta kosti einn hörundsdökkur íslenskur ríkisborgari. Yfir myndinni stóð slagorðið „Hjálpum þeim heim“. Anton Sveinn sagðist þá ekki hafa orðið við þessa orðræðu meðstjórnenda sinna og að hann taldi að mönnum væri frjálst að hafa sínar skoðanir. Snorri Másson, varaformaður Miðflokksins, hefur sjálfur ítrekað talað um að verið sé að „skipta út“ íslenskri þjóð fyrir innflytjendur af öðrum uppruna og að „hrun vestrænna siðmenningar“ vofi yfir vegna fjölgunar innflytjenda. Þingmaðurinn hefur þannig endurómað samsæriskenningu sem kennd er við „útskiptin miklu“ og var þar til fyrir skömmu bundin við jaðarhægrisamtök í Evrópu. Hún hefur þó að undanförnu færst lengra inn í meginstraum stjórnmála í Evrópu með uppgangi flokka eins og Valkosts fyrir Þýskaland, Vox á Spáni og Þjóðfylkingarinnar í Frakklandi. 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