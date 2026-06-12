Búið að semja um þinglok Bjarki Sigurðsson skrifar 12. júní 2026 10:00 Þórunn Sveinbjarnardóttir þingforseti staðfestir samkomulagið í samtali við fréttastofu. Vísir/Anton Formenn þingflokka komust að samkomulagi seint í gærkvöldi um hvaða mál verði afgreidd áður en Alþingi fer í sumarfrí. Þing heldur áfram eftir helgi. Í starfsáætlun þingsins var gert ráð fyrir því að þing myndi klárast í dag. Í gær var ákveðið að fella áætlunina úr gildi. Enn er tekist á um stór mál, svo sem samgönguáætlun, fjármálaáætlun og frumvarp um innviðafélag. Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, staðfestir í samtali við fréttastofu að seint í gærkvöldi hafi þingflokksformenn komist að samkomulagi um hvaða mál verði afgreidd á þessu þingi. Á dagskrá í dag eru þessi þrjú mál sem nefnd voru hér fyrir ofan en Þórunn segir að þing haldi svo áfram eftir helgi. Hún gat ekki staðfest hvenær búist er við þinglokum. Alþingi Samgönguáætlun Rekstur hins opinbera Stjórnsýsla Samgöngumál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Lýsa uppgötvuninni sem gríðarstórum „hvalakirkjugarði“ Erlent Ætlar ekki að sitja undir ásökunum um barnaníð Innlent Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins Innlent Íranir draga orð Trump til baka og vara fólk við að taka hann trúanlegan Erlent Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Innlent Meirihluti bíður eftir greiningu í meira en ár Innlent Sjálftakan „til háborinnar skammar“ Innlent 107 fæddu heima og sjö án aðkomu heilbrigðisstarfsfólks Innlent Logi sker hlaðvarpara úr snöru Fjölmiðlanefndar Innlent Vill ekki ganga svo langt að kalla þetta klofning innan flokksins Innlent Fleiri fréttir Segja brottfararstöð ekki samrýmast Barnasáttmálanum Frostbitnir Frónbúar kætast í dag Segir Icelandair krefjast meiri vinnu fyrir lægri laun Logi sker hlaðvarpara úr snöru Fjölmiðlanefndar Búið að semja um þinglok Sakfellingu fyrir að nauðga sofandi kærustu snúið við í Landsrétti Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins Róbert leiðir vinnu hagræðingarhóps nýs meirihluta Meirihluti bíður eftir greiningu í meira en ár Malbika á Reykjanesbraut í kvöld 107 fæddu heima og sjö án aðkomu heilbrigðisstarfsfólks Ætlar ekki að sitja undir ásökunum um barnaníð Eldar í grillum og kveikt í ruslagámi Fara fram á að fjármálaáætlunin sé endurreiknuð Eldur í Árbænum Vill ekki ganga svo langt að kalla þetta klofning innan flokksins Sjálftakan „til háborinnar skammar“ Eldfim staða, sorglegt áhugaleysi og ráðgáta Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Hafnar kreddum um verðbólguna Stefnir í uppbótartíma Starfsáætlun Alþingis kippt úr sambandi Tóku þátt í að uppræta rafmyntaþvætti sem teygði anga til Íslands Hótaði að beita skotvopni Finnur ekki fyrir sársauka Árásarmaður Tinnu fær ekki áheyrn: Taldi brotið á mannréttindum minnihlutahópa MDE vísar frá tveimur málum gegn Íslandi Flekahreyfingar innan Samfylkingar Rýmdu skrifstofur Hagkaupa vegna hótunar Ráðstöfun Baldurs til Eyja brjóti gegn samningi Sjá meira