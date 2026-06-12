Innlent

Búið að semja um þing­lok

Bjarki Sigurðsson skrifar
Þórunn Sveinbjarnardóttir þingforseti staðfestir samkomulagið í samtali við fréttastofu.
Þórunn Sveinbjarnardóttir þingforseti staðfestir samkomulagið í samtali við fréttastofu. Vísir/Anton

Formenn þingflokka komust að samkomulagi seint í gærkvöldi um hvaða mál verði afgreidd áður en Alþingi fer í sumarfrí. Þing heldur áfram eftir helgi. 

Í starfsáætlun þingsins var gert ráð fyrir því að þing myndi klárast í dag. Í gær var ákveðið að fella áætlunina úr gildi. Enn er tekist á um stór mál, svo sem samgönguáætlun, fjármálaáætlun og frumvarp um innviðafélag. 

Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, staðfestir í samtali við fréttastofu að seint í gærkvöldi hafi þingflokksformenn komist að samkomulagi um hvaða mál verði afgreidd á þessu þingi. Á dagskrá í dag eru þessi þrjú mál sem nefnd voru hér fyrir ofan en Þórunn segir að þing haldi svo áfram eftir helgi. 

Hún gat ekki staðfest hvenær búist er við þinglokum.

Alþingi Samgönguáætlun Rekstur hins opinbera Stjórnsýsla Samgöngumál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið