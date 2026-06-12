Innlent

Eldur kviknaði í Toppstöðinni

Agnar Már Másson skrifar
Frá vettvangi við Toppstöðina í Elliðaárdal.
Frá vettvangi við Toppstöðina í Elliðaárdal. Vísir/Vilhelm

Slökkviliðsmenn voru ræstir út upp úr klukkan 13 í dag vegna útkalls um eld í Toppstöðinni í Elliðaárdal. Þeir hafa slökkt eldinn.

Að sögn varðstjóra slökkviliðs kom upp eldur í hitaskáp og reykur barst víða. 

„Þeir eru bara að klára að reykræsta á vettvangi,“ sagði varðstjóri slökkviliðs í samtali við Vísi um klukkan 14 í dag.

Eldurinn hafi þó verið einangraður við skápinn.

Toppstöðin var áður vara- og álagsstöð fyrir rafstöðina í Elliðaárdal en hefur ekki verið starfrækt í mörg ár. 

Frétt verður uppfærð þegar frekari upplýsingar berast.

Vísir/Vilhelm
Vísir/Vilhelm
Vísir/Vilhelm
Vísir/Vilhelm
Vísir/Vilhelm

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