„Við getum alveg fullyrt það að sumarið sé komið“ Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar 12. júní 2026 13:16 Blíða er í höfuðborginni í dag. Vísir/Anton Veðrið mun leika við landsmenn víðast hvar um helgina en í morgun mældist hitinn á Patreksfirði sautján stig. Veðurfræðingur segir engum blöðum um það að fletta að sumarið sé komið og forstöðumaður sundlaugar á von á að gestir leggi undir sig sólbekkina í dag. Fínasta veður er víðast hvar á landinu núna og helgarspáin góð. „Það er sums staðar dálítill strekkingur og það hefur nú orðið hvað hlýjast í morgun á Patreksfirði, þar var 17 stig í morgun og fer enn hækkandi. Það er líka ágætt á Suður- og Vesturlandi, það er reyndar dumbungur og kaldara um norðaustanvert landið. En það er svona spurning hvað gerist suðvestanlands á höfuðborgarsvæðinu,“ segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur. Þannig sé útlit fyrir að hafgola komi inn með deginum. „Þannig að spár um að hiti gæti orðið allt að 20 stig eru nú ótrúverðugar, þannig að við erum kannski að meira tala um 15-16, en engu að síður bara fínasta veður.“ Hitinn gæti þó náð 20 stigum í fyrsta sinn þetta sumarið í uppsveitum Suðurlands í dag. „Við getum alveg fullyrt það að sumarið sé komið, ég held að það sé engum blöðum um það að fletta, það hefur verið það hlýtt undanfarna daga, líka raki í lofti og maður sér bara hvernig gróðurinn æðir áfram og ef það er ekki sumartengt þá veit ég ekki hvað.“ Búast má við að nóg verði að gera í sundlaugum landsins að minnsta kosti framan af degi. „Þegar það er gott veður og jú, það er gott uv, eins og unga fólkið segir, þá náttúrulega fyllast allir sólbekkir,“ egir Anna Kristín Sigurðardóttir, forstöðumaður Vesturbæjarlaugar, en alla jafna sé létt yfir öllum á svona sólardögum. „Það er mikið líf og svo er náttúrulega að koma leikjanámskeið inn á fullu og það er fullt af börnum yfir daginn. Þannig að það er mikið líf og fjör og fólk er að njóta sólar. En það er iðulega svona góð stemning í fólki, þú veist þó að það sé múgur og margmenni, þá er svona fólk alla jafna fólk svona glatt og jákvætt og líður vel.“ Einar segir að búast megi við því að það kólni á ný eftir helgi. „Það má kannski reikna með því að það halli sér svona meira í einhvers konar norðanáttir og svalara veður um miðja vikuna, þá er nú 17. júní, og það verði heldur kaldara veður síðari hluta vikunnar en við erum að tala um núna.“ Veður Sundlaugar og baðlón Reykjavík Mest lesið Lýsa uppgötvuninni sem gríðarstórum „hvalakirkjugarði“ Erlent Ætlar ekki að sitja undir ásökunum um barnaníð Innlent Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins Innlent Stungu dóttur sína í hjartað: „Hún var mjög hugrökk“ Innlent Logi sker hlaðvarpara úr snöru Fjölmiðlanefndar Innlent Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Innlent Íranir draga orð Trump til baka og vara fólk við að taka hann trúanlegan Erlent Borgin afþakkar risaeðlubein Innlent Meirihluti bíður eftir greiningu í meira en ár Innlent Segir Icelandair krefjast meiri vinnu fyrir lægri laun Innlent Fleiri fréttir Eigi von á tæplega 200 þúsund gestum Nýsamþykktum samningi hjólhýsabyggðarinnar sagt upp Eldur í Toppstöðinni „Við getum alveg fullyrt það að sumarið sé komið“ Skilyrðin til þess fallin að „drepa samfélagið“ Stungu dóttur sína í hjartað: „Hún var mjög hugrökk“ Faðir sýknaður af því sem eftir stóð af ásökunum dóttur Samkomulag um þinglok og blíða í borginni Borgin afþakkar risaeðlubein Segja brottfararstöð ekki samrýmast Barnasáttmálanum Frostbitnir Frónbúar kætast í dag Segir Icelandair krefjast meiri vinnu fyrir lægri laun Logi sker hlaðvarpara úr snöru Fjölmiðlanefndar Búið að semja um þinglok Sakfellingu fyrir að nauðga sofandi kærustu snúið við í Landsrétti Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins Róbert leiðir vinnu hagræðingarhóps nýs meirihluta Meirihluti bíður eftir greiningu í meira en ár Malbika á Reykjanesbraut í kvöld 107 fæddu heima og sjö án aðkomu heilbrigðisstarfsfólks Ætlar ekki að sitja undir ásökunum um barnaníð Eldar í grillum og kveikt í ruslagámi Fara fram á að fjármálaáætlunin sé endurreiknuð Eldur í Árbænum Vill ekki ganga svo langt að kalla þetta klofning innan flokksins Sjálftakan „til háborinnar skammar“ Eldfim staða, sorglegt áhugaleysi og ráðgáta Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Hafnar kreddum um verðbólguna Stefnir í uppbótartíma Sjá meira