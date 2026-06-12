Rússneskt njósnaskip siglir enn um íslenska lögsögu og hefur nú gert það í um viku.
Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi hjá Landhelgisgæslunni, staðfestir í samtali við Vísi að skipið sé enn í íslensku efnahagslögsögunni en greint var frá því síðasta laugardag að Landhelgisgæslan og varnarmálayfirvöld fylgdust með skipinu, er nefnist Yuri Ivanov.
Ásgeir kveðst ekki geta tjáð sig meira um málið.
Skipið er hluti af norðurflota rússneska sjóhersins. Íslensk varnarmálayfirvöld segjast ekki hafa sérstakar áhyggjur af skipinu enda stafi lítil sem engin hætta af sjálfu sjófarinu. Það er er 95 metrar að lengd, 16 metrar að breidd, vegur allt að fjögur þúsund tonn fullfermt og er með rými fyrir ríflega 120 manna áhöfn.
Þá er skipið enn fremur búið háklassa njósnabúnaði, svo sem loftnetum, sem er ætlað að veita rússneska sjóhernum getu til upplýsingaöflunar, eftirlits, rafræns hernaðar, flotaumsjónar og hlerunar, samkvæmt skráningu þess í opna varnarmálagagnagrunninum. Það á sér systurskip, Ivan Kursch, sem hefur siglt um Eystrasaltið undanfarin misseri.
Áður en skipið kom hingað hafði það verið á sveimi í kringum kafbátaæfingu Atlantshafsbandalagsins (NATO), Dynamic Mongosse, sem haldin var fyrir utan strendur Noregs seinni hluta maí.