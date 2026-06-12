Innlent

Samgönguáætlun sam­þykkt á Al­þingi

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hefur ástæðu til að kætast.
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hefur ástæðu til að kætast. Vísir/Vilhelm

Alþingi hefur samþykkt Samgönguáætlun fyrir árin 2026 til 2040 ásamt fimm ára aðgerðaáætlun fyrir árin 2026 til 2030. Atkvæði með voru þrjátíu og þrjú en tuttugu og þrír þingmenn sátu hjá. Samgönguáætlun forgangsraðar framkvæmdum hins opinbera til næstu fimmtán ára. 

Fréttir bárust af því í morgun að samkomulag hefði náðst milli þingflokkanna um þinglok og má því búast við að þingmál fari næstu daga að renna í gegn, hvert af öðru, til samþykktar.

Í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar komu stjórnarliðar í pontu til að mæra þetta mikilvæga skref. Með samþykktinni væri rofin kyrrstaða sem ríkt hefði í samgöngumálum og ný samgönguáætlun brygði frá hinum fyrri að því leyti að hún væri fullfjármögnuð. 

Stjórnarandstæðan reyndist ekki jafn ánægð, sagði það ekki standast að hún væri fullfjármögnuð eða að kyrrstaðan væri með þeim rofin. Til að mynda væru engin göng tilbúin til útboðs og því enn langt í að borinn yrði ræstur. 

Eyjólfur Ármannsson samgönguráðherra tilkynnti fyrst um að áætlunin yrði lögð fram í lok ágúst í fyrra. Samgönguáætlun skal að jafnaði vera uppfærð að þriggja ára fresti en það var síðast árið 2020 sem það var gert. Áætlunin var þó ekki kynnt fyrr en þriðja desember og reyndist strax gífurlega umdeild. Var ráðherra meðal annars sakaður um kjördæmapot fyrir að hafa forgangsraðað Fljótagöngum á norðanverðum Tröllaskaga sem leysa eiga af Almenninga og Strákagöng.

Stærsta deilumálið voru Fjarðarheiðagöng. Fyrri áætlun hafði gert ráð fyrir göngum undir Fjarðarheiði, til Seyðisfjarðar, en með nýrri áætlun var þess í stað ákveðið að tengja Seyðisfjörð með tvennum göngum, þau fyrri yfir í Mjóafjörð og næstu þar áfram í átt að Norðfirði. 

Vísir greindi frá því fyrr í vor að 44 prósent landsmanna væru hlynntir forgangsröðuninni en 31,6 prósent væru andvíg, samkvæmt könnun Maskínu.

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