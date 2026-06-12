Samgönguáætlun samþykkt á Alþingi Sigurgeir Þorkelsson skrifar 12. júní 2026 14:33 Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hefur ástæðu til að kætast. Vísir/Vilhelm Alþingi hefur samþykkt Samgönguáætlun fyrir árin 2026 til 2040 ásamt fimm ára aðgerðaáætlun fyrir árin 2026 til 2030. Atkvæði með voru þrjátíu og þrjú en tuttugu og þrír þingmenn sátu hjá. Samgönguáætlun forgangsraðar framkvæmdum hins opinbera til næstu fimmtán ára. Fréttir bárust af því í morgun að samkomulag hefði náðst milli þingflokkanna um þinglok og má því búast við að þingmál fari næstu daga að renna í gegn, hvert af öðru, til samþykktar. Í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar komu stjórnarliðar í pontu til að mæra þetta mikilvæga skref. Með samþykktinni væri rofin kyrrstaða sem ríkt hefði í samgöngumálum og ný samgönguáætlun brygði frá hinum fyrri að því leyti að hún væri fullfjármögnuð. Stjórnarandstæðan reyndist ekki jafn ánægð, sagði það ekki standast að hún væri fullfjármögnuð eða að kyrrstaðan væri með þeim rofin. Til að mynda væru engin göng tilbúin til útboðs og því enn langt í að borinn yrði ræstur. Eyjólfur Ármannsson samgönguráðherra tilkynnti fyrst um að áætlunin yrði lögð fram í lok ágúst í fyrra. Samgönguáætlun skal að jafnaði vera uppfærð að þriggja ára fresti en það var síðast árið 2020 sem það var gert. Áætlunin var þó ekki kynnt fyrr en þriðja desember og reyndist strax gífurlega umdeild. Var ráðherra meðal annars sakaður um kjördæmapot fyrir að hafa forgangsraðað Fljótagöngum á norðanverðum Tröllaskaga sem leysa eiga af Almenninga og Strákagöng. Stærsta deilumálið voru Fjarðarheiðagöng. Fyrri áætlun hafði gert ráð fyrir göngum undir Fjarðarheiði, til Seyðisfjarðar, en með nýrri áætlun var þess í stað ákveðið að tengja Seyðisfjörð með tvennum göngum, þau fyrri yfir í Mjóafjörð og næstu þar áfram í átt að Norðfirði. Vísir greindi frá því fyrr í vor að 44 prósent landsmanna væru hlynntir forgangsröðuninni en 31,6 prósent væru andvíg, samkvæmt könnun Maskínu. Samgöngumál Samgönguáætlun Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Tengdar fréttir Um 44 prósent hlynnt forgangsröðun í samgönguáætlun Um 44 prósent eru hlynnt forgangsröðun í samgönguáætlun og 31,6 prósent eru andvíg. Þetta kemur fram í nýrri könnun Maskínu en töluvert hefur verið rætt um forgangsröðun í samgönguáætlun og þá sérstaklega í tengslum við jarðgangagerð. 17. mars 2026 11:05 Þingnefnd breytir ekki forgangsröð jarðganga Stjórnarmeirihlutinn í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis leggur til í nefndaráliti um samgönguáætlun að staðið verði við þá forgangsröðun jarðganga að Fljótagöng verði í fyrsta sæti en Súðavíkurgöng og Fjarðagöng í öðru til þriðja sæti. Talsmaður meirihlutans segir kaflaskil framundan í samgöngumálum á Íslandi. 2. júní 2026 23:05 Mest lesið Stungu dóttur sína í hjartað: „Hún var mjög hugrökk“ Innlent Lýsa uppgötvuninni sem gríðarstórum „hvalakirkjugarði“ Erlent Ætlar ekki að sitja undir ásökunum um barnaníð Innlent Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins Innlent Logi sker hlaðvarpara úr snöru Fjölmiðlanefndar Innlent Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Innlent Facebook lá niðri Erlent Borgin afþakkar risaeðlubein Innlent Íranir draga orð Trump til baka og vara fólk við að taka hann trúanlegan Erlent Meirihluti bíður eftir greiningu í meira en ár Innlent Fleiri fréttir Hittust átta sinnum til að úrskurða um risaeðlubeinin Bólar ekkert á ályktun ungra miðflokksmanna Kviknaði í raftæki Samgönguáætlun samþykkt á Alþingi Staðfesta synjun SÍ: „Þetta er ekki bara fyrir Jón Atla“ Eigi von á tæplega 200 þúsund gestum Nýsamþykktum samningi hjólhýsabyggðarinnar sagt upp Eldur kviknaði í Toppstöðinni „Við getum alveg fullyrt það að sumarið sé komið“ Skilyrðin til þess fallin að „drepa samfélagið“ Stungu dóttur sína í hjartað: „Hún var mjög hugrökk“ Faðir sýknaður af því sem eftir stóð af ásökunum dóttur Samkomulag um þinglok og blíða í borginni Borgin afþakkar risaeðlubein Segja brottfararstöð ekki samrýmast Barnasáttmálanum Frostbitnir Frónbúar kætast í dag Segir Icelandair krefjast meiri vinnu fyrir lægri laun Logi sker hlaðvarpara úr snöru Fjölmiðlanefndar Búið að semja um þinglok Sakfellingu fyrir að nauðga sofandi kærustu snúið við í Landsrétti Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins Róbert leiðir vinnu hagræðingarhóps nýs meirihluta Meirihluti bíður eftir greiningu í meira en ár Malbika á Reykjanesbraut í kvöld 107 fæddu heima og sjö án aðkomu heilbrigðisstarfsfólks Ætlar ekki að sitja undir ásökunum um barnaníð Eldar í grillum og kveikt í ruslagámi Fara fram á að fjármálaáætlunin sé endurreiknuð Eldur í Árbænum Vill ekki ganga svo langt að kalla þetta klofning innan flokksins Sjá meira