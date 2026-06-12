Innlent

Segja brottfararstöð ekki sam­rýmast Barnasáttmálanum

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Íslandsdeild Amnesty International segir ný lög um brottfararstöð gera ráð fyrir frelsissviptingu barna.
Íslandsdeild Amnesty International segir ný lög um brottfararstöð gera ráð fyrir frelsissviptingu barna. Vísir/Vilhelm

Íslandsdeild Amnesty International telur nýsamþykkt lög um brottfararstöð áhyggjuefni fyrir mannréttindavernd hérlendis. Samtökin sendu frá sér yfirlýsingu varðandi samþykkt laganna í dag. 

Í yfirlýsingunni segja samtökin að með lögunum heimili stjórnvöld frelsissviptingu sem hefur ekki gerst sekt um refsiverða háttsemi. Samtökin segja frelsissviptingu eitt alvarlegasta inngrip sem ríkið getur beitt einstaklingi.

Deildin hefur sérstakar áhyggjur af því að lögin geri ráð fyrir frelsissviptingu barna. Þau telja lögin ekki samrýmast skuldbindingum Íslands til Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

Samtökin telja að lögin feli í sér hættu á fjölþættum og alvarlegum mannréttindabrotum og hvatti stjórnvöld til þess að falla frá frumvarpinu og móta þess í stað annars konar úrræði í nóvember 2025. 

Brottfararstöð fyrir útlendinga Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mannréttindi Börn og uppeldi

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