Segja brottfararstöð ekki samrýmast Barnasáttmálanum Áróra L Davíðsdóttir skrifar 12. júní 2026 10:29 Íslandsdeild Amnesty International segir ný lög um brottfararstöð gera ráð fyrir frelsissviptingu barna. Vísir/Vilhelm Íslandsdeild Amnesty International telur nýsamþykkt lög um brottfararstöð áhyggjuefni fyrir mannréttindavernd hérlendis. Samtökin sendu frá sér yfirlýsingu varðandi samþykkt laganna í dag. Í yfirlýsingunni segja samtökin að með lögunum heimili stjórnvöld frelsissviptingu sem hefur ekki gerst sekt um refsiverða háttsemi. Samtökin segja frelsissviptingu eitt alvarlegasta inngrip sem ríkið getur beitt einstaklingi. Deildin hefur sérstakar áhyggjur af því að lögin geri ráð fyrir frelsissviptingu barna. Þau telja lögin ekki samrýmast skuldbindingum Íslands til Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Samtökin telja að lögin feli í sér hættu á fjölþættum og alvarlegum mannréttindabrotum og hvatti stjórnvöld til þess að falla frá frumvarpinu og móta þess í stað annars konar úrræði í nóvember 2025. Brottfararstöð fyrir útlendinga Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mannréttindi Börn og uppeldi Tengdar fréttir No Borders hvetja til andspyrnu gegn brottfararstöð „Við hvetjum almenning til að hafna þessum lögum og beita öllum ráðum við að koma í veg fyrir að þau verði færð í framkvæmd,“ segja samtökin No Borders í yfirlýsingu í tengslum við lög sem samþykkt voru á Alþingi í dag sem heimila stjórnvöldum að setja á fót svokallaða brottfararstöð. Samtökin hafa meðal annars beitt sér fyrir réttindum flóttafólks. 9. júní 2026 20:28 Ólga í Samfylkingu: „Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett“ Hópur félagsmanna Samfylkingarinnar og óflokksbundið jafnaðarfólk mótmælir brottfararstöð ríkisstjórnarinnar í aðsendri grein á vef Vísis í dag. 55 skrifa undir greinina og mótmæla lagasetningunni og krefjast þess að framkvæmdin verði stöðvuð. Þau segja „krappa hægri beygju“ í stefnu flokksins ekki hafa verið rædda á vettvangi hans og hún sé, að þeirra mati, í andstöðu við meginstefnu hans og grundvallarsjónarmið. 11. júní 2026 07:55 Mest lesið Lýsa uppgötvuninni sem gríðarstórum „hvalakirkjugarði“ Erlent Ætlar ekki að sitja undir ásökunum um barnaníð Innlent Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins Innlent Íranir draga orð Trump til baka og vara fólk við að taka hann trúanlegan Erlent Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Innlent Meirihluti bíður eftir greiningu í meira en ár Innlent Sjálftakan „til háborinnar skammar“ Innlent 107 fæddu heima og sjö án aðkomu heilbrigðisstarfsfólks Innlent Logi sker hlaðvarpara úr snöru Fjölmiðlanefndar Innlent Vill ekki ganga svo langt að kalla þetta klofning innan flokksins Innlent Fleiri fréttir Segir Icelandair krefjast meiri vinnu fyrir lægri laun Logi sker hlaðvarpara úr snöru Fjölmiðlanefndar Búið að semja um þinglok Sakfellingu fyrir að nauðga sofandi kærustu snúið við í Landsrétti Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins Róbert leiðir vinnu hagræðingarhóps nýs meirihluta Meirihluti bíður eftir greiningu í meira en ár Malbika á Reykjanesbraut í kvöld 107 fæddu heima og sjö án aðkomu heilbrigðisstarfsfólks Ætlar ekki að sitja undir ásökunum um barnaníð Eldar í grillum og kveikt í ruslagámi Fara fram á að fjármálaáætlunin sé endurreiknuð Eldur í Árbænum Vill ekki ganga svo langt að kalla þetta klofning innan flokksins Sjálftakan „til háborinnar skammar“ Eldfim staða, sorglegt áhugaleysi og ráðgáta Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Hafnar kreddum um verðbólguna Stefnir í uppbótartíma Starfsáætlun Alþingis kippt úr sambandi Tóku þátt í að uppræta rafmyntaþvætti sem teygði anga til Íslands Hótaði að beita skotvopni Finnur ekki fyrir sársauka Árásarmaður Tinnu fær ekki áheyrn: Taldi brotið á mannréttindum minnihlutahópa MDE vísar frá tveimur málum gegn Íslandi Flekahreyfingar innan Samfylkingar Rýmdu skrifstofur Hagkaupa vegna hótunar Ráðstöfun Baldurs til Eyja brjóti gegn samningi Samkeppniseftirlitið dragi upp skakka mynd af matvælaverðinu Brúin yfir Djúpafjörð boðin út Sjá meira