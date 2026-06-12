Innlent

Kviknaði í raf­tæki

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Slökkviliði gekk vel að ráða niðurlögum eldsins.
Slökkviliði gekk vel að ráða niðurlögum eldsins. Vísir/Vilhelm

Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu var ræst út upp úr klukkan 13 í dag vegna útkalls um eld í Toppstöðinni í Elliðaárdal.

Töluverður viðbúnaður var í Elliðaárdalnum. Þrír eða fjórir slökkviliðsbílar og lögregla voru á vettvangi, að sögn fréttamanns á svæðinu. Inni í húsinu kviknaði í raftæki og hefði geta farið mun verr að sögn varðstjóra. 

Slökkvilið er enn á svæðinu að reykræsta.Vísir/Vilhelm

Búið sé að slökkva eldinn og vel hefði gengið að ráða niðurlögum eldsins. Aðeins hafi tekið nokkrar mínútur að slökkva eldinn. 

Þó var mikill eldsmatur, reykurinn sé talinn hættulegur og asbest sé í húsinu. Slökkvilið er enn á svæðinu að reykræsta.

Vísir/Vilhelm
Vísir/Vilhelm
Slökkvilið Reykjavík

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