Nýsamþykktum samningi hjólhýsabyggðarinnar sagt upp Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 12. júní 2026 13:21 Hjólhýsabyggðin er núna við Sævarhöfða. Vísir/Anton Brink Borgarráð samþykkti á fundi sínum í gær að segja upp samningi við Samtök hjólabúa um afnot af um 3900 fermetra landi í Gufunesi. Tveir mánuðir eru síðan að samningurinn var undirritaður. Á fundi borgarráðs 16. apríl 2026 var samþykkt að gerður yrði samningur fyrir hönd Samtaka hjólabúa, félags sem hafði þá ekki verið stofnað. Samningurinn var undirritaður af Heiðu Björgu Hilmisdóttur, þáverandi borgarstjóra, og forsvarsfólki nýstofnaðra Samtaka hjólbúa. Borgarráð fundaði á ný í gær en nú mynda Sjálfstæðisflokkur, Framsókn og Viðreisn meirihluta. Ákveðið var að segja upp samningnum en í honum er ákvæði um að báðum aðilum sé heimilt að segja samningnum upp með þriggja mánaða skriflegum fyrirvara. Hjólhýsabyggðin hefur staðið við Sævarhöfða í tvö ár, var þar áður á tjaldsvæðinu í Laugardal, en loks átti að færa hana yfir í Gufunes. Auglýst var eftir nýtingu borgarlands í Gufunesi og barst aðeins umsókn frá hjólabúum. Samningurinn var til tveggja ára og hljóðaði leigugjaldið upp á 202 þúsund krónur á ári. Í fréttatilkynningu frá borginni þar sem greint er frá uppsögn samningsins segir að frumgreining á kostnaði við framkvæmdir til að undirbúa landið nemi um fimmtíu til hundrað milljónum króna. Reykjavíkurborg var gert að tengja svæðið við vatns- og rafveitu og koma fyrir salernis- og sturtuaðstöðu í gámaeiningum. Sjá nánar: Hjólhýsabyggð í Reykjavík Einnig er tekið fram að sviðið hafi ekki gefið út afnotaleyfi vegna hjólhýsa, Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur segir að aðkoma þeirra að svæðinu hafi snúið að menguðum jarðvegi og frágangi urðunar og að lokum að samkvæmt niðurstöðu starfshóps í september 2025 væri varanleg búseta í hjólhýsum „að verulegu leyti ósamrýmanleg gildandi lagaumhverfi“. Uppsögnin ömurleg Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi Vinstrisins, segir uppsögn samningsins vera ömurlega. Á liðnu kjörtímabili var hún fulltrúi í meirihluta. „Miður er að sjá að nýr hægri meirihluti segi upp afnotasamningi sem er nýgerður við hjólabúa með engin áform um annað fyrirkomulag,“ skrifar hún í færslu á Facebook. Sanna Magdalena úr Vinstrinu,Vísir/Vilhelm „Hjólabúar hafa lengi verið við Sævarhöfða í rými sem hentar ekki og því var ánægjulegt að viðeigandi staðsetning hafi verið fundin fyrir hópinn sem hafði búið við mikla óvissu. Í samningi um afnotasamning er skýrt kveðið á um að hið leigða svæði skuli eingöngu nýtt til óhagnaðardrifinna afnota og að hjólabúar greiði fyrir afnot af svæðinu.“ Sanna segir það hlutverk yfirvalda að mæta því að hópur fólks kjósi að búa með þessum hætti. Það sé því miður að hægri flokkarnir slíti samningnum svo skömmu síðar. Hjólhýsabyggð í Reykjavík Mest lesið Lýsa uppgötvuninni sem gríðarstórum „hvalakirkjugarði“ Erlent Ætlar ekki að sitja undir ásökunum um barnaníð Innlent Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins Innlent Stungu dóttur sína í hjartað: „Hún var mjög hugrökk“ Innlent Logi sker hlaðvarpara úr snöru Fjölmiðlanefndar Innlent Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Innlent Íranir draga orð Trump til baka og vara fólk við að taka hann trúanlegan Erlent Borgin afþakkar risaeðlubein Innlent Meirihluti bíður eftir greiningu í meira en ár Innlent Segir Icelandair krefjast meiri vinnu fyrir lægri laun Innlent Fleiri fréttir Eigi von á tæplega 200 þúsund gestum Nýsamþykktum samningi hjólhýsabyggðarinnar sagt upp Eldur í Toppstöðinni „Við getum alveg fullyrt það að sumarið sé komið“ Skilyrðin til þess fallin að „drepa samfélagið“ Stungu dóttur sína í hjartað: „Hún var mjög hugrökk“ Faðir sýknaður af því sem eftir stóð af ásökunum dóttur Samkomulag um þinglok og blíða í borginni Borgin afþakkar risaeðlubein Segja brottfararstöð ekki samrýmast Barnasáttmálanum Frostbitnir Frónbúar kætast í dag Segir Icelandair krefjast meiri vinnu fyrir lægri laun Logi sker hlaðvarpara úr snöru Fjölmiðlanefndar Búið að semja um þinglok Sakfellingu fyrir að nauðga sofandi kærustu snúið við í Landsrétti Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins Róbert leiðir vinnu hagræðingarhóps nýs meirihluta Meirihluti bíður eftir greiningu í meira en ár Malbika á Reykjanesbraut í kvöld 107 fæddu heima og sjö án aðkomu heilbrigðisstarfsfólks Ætlar ekki að sitja undir ásökunum um barnaníð Eldar í grillum og kveikt í ruslagámi Fara fram á að fjármálaáætlunin sé endurreiknuð Eldur í Árbænum Vill ekki ganga svo langt að kalla þetta klofning innan flokksins Sjálftakan „til háborinnar skammar“ Eldfim staða, sorglegt áhugaleysi og ráðgáta Vísað út úr flugvél: „Þetta er bara ömurlegt“ Hafnar kreddum um verðbólguna Stefnir í uppbótartíma Sjá meira