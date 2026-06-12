Innlent

Ný­sam­þykktum samningi hjólhýsabyggðarinnar sagt upp

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Hjólhýsabyggðin er núna við Sævarhöfða.
Hjólhýsabyggðin er núna við Sævarhöfða. Vísir/Anton Brink

Borgarráð samþykkti á fundi sínum í gær að segja upp samningi við Samtök hjólabúa um afnot af um 3900 fermetra landi í Gufunesi. Tveir mánuðir eru síðan að samningurinn var undirritaður.

Á fundi borgarráðs 16. apríl 2026 var samþykkt að gerður yrði samningur fyrir hönd Samtaka hjólabúa, félags sem hafði þá ekki verið stofnað. Samningurinn var undirritaður af Heiðu Björgu Hilmisdóttur, þáverandi borgarstjóra, og forsvarsfólki nýstofnaðra Samtaka hjólbúa.

Borgarráð fundaði á ný í gær en nú mynda Sjálfstæðisflokkur, Framsókn og Viðreisn meirihluta. Ákveðið var að segja upp samningnum en í honum er ákvæði um að báðum aðilum sé heimilt að segja samningnum upp með þriggja mánaða skriflegum fyrirvara.

Hjólhýsabyggðin hefur staðið við Sævarhöfða í tvö ár, var þar áður á tjaldsvæðinu í Laugardal, en loks átti að færa hana yfir í Gufunes. Auglýst var eftir nýtingu borgarlands í Gufunesi og barst aðeins umsókn frá hjólabúum. Samningurinn var til tveggja ára og hljóðaði leigugjaldið upp á 202 þúsund krónur á ári.

Í fréttatilkynningu frá borginni þar sem greint er frá uppsögn samningsins segir að frumgreining á kostnaði við framkvæmdir til að undirbúa landið nemi um fimmtíu til hundrað milljónum króna. Reykjavíkurborg var gert að tengja svæðið við vatns- og rafveitu og koma fyrir salernis- og sturtuaðstöðu í gámaeiningum.

Sjá nánar: Hjólhýsabyggð í Reykjavík

Einnig er tekið fram að sviðið hafi ekki gefið út afnotaleyfi vegna hjólhýsa, Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur segir að aðkoma þeirra að svæðinu hafi snúið að menguðum jarðvegi og frágangi urðunar og að lokum að samkvæmt niðurstöðu starfshóps í september 2025 væri varanleg búseta í hjólhýsum „að verulegu leyti ósamrýmanleg gildandi lagaumhverfi“.

Uppsögnin ömurleg

Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi Vinstrisins, segir uppsögn samningsins vera ömurlega. Á liðnu kjörtímabili var hún fulltrúi í meirihluta.

„Miður er að sjá að nýr hægri meirihluti segi upp afnotasamningi sem er nýgerður við hjólabúa með engin áform um annað fyrirkomulag,“ skrifar hún í færslu á Facebook.

Sanna Magdalena úr Vinstrinu,Vísir/Vilhelm

„Hjólabúar hafa lengi verið við Sævarhöfða í rými sem hentar ekki og því var ánægjulegt að viðeigandi staðsetning hafi verið fundin fyrir hópinn sem hafði búið við mikla óvissu. Í samningi um afnotasamning er skýrt kveðið á um að hið leigða svæði skuli eingöngu nýtt til óhagnaðardrifinna afnota og að hjólabúar greiði fyrir afnot af svæðinu.“

Sanna segir það hlutverk yfirvalda að mæta því að hópur fólks kjósi að búa með þessum hætti. Það sé því miður að hægri flokkarnir slíti samningnum svo skömmu síðar.

Hjólhýsabyggð í Reykjavík

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