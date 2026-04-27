Frumvarp dómsmálaráðherra um breytingar á lögum og brottvísun af heimili var samþykkt á Alþingi í dag. Með breytingunum er heimilt að beita rafrænu eftirliti með staðsetningarbúnaði, til að mynda með ökklabandi.
„Ég fagna því að þetta frumvarp sé orðið að lögum. Þetta er skýrt skref til að auka vernd brotaþola. Með þessu fær lögregla þau úrræði sem þarf til að verja þolendur og ábyrgðin er færð á gerendur. Við ætlum ekki að sætta okkur við að fólk þurfi að lifa í ótta við áreitni eða ofbeldi og erum að senda skýr skilaboð um að slíkt verði tekið alvarlega,“ er haft eftir Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra í tilkynningu frá stjórnarráðinu.
Nú má beita rafrænu eftirliti þegar einstaklingur sætir nálgunarbanni eða brottvísun af heimili en einungis ef grunur er um að hann muni brjóta gegn þeim úrræðum. Þá verður vöktun að vera talin nauðsynleg.
Markmiðið með lögunum er að auka vernd brotaþola gegn heimilisofbeldi og umsáturseinelti. Lögreglustjóra er heimilt að taka ákvörðun um nálgunarbann og brottvísun af heimili og rafrænt eftirlit þegar það á við.
Í tilkynningunni segir að upp hafi komið mál þar sem setið hafi verið um fólk árum saman án þess að lögregla hafi haft nægilega skilvirk úrræði til að bregðast við. Þessi lagabreyting feli því í sér veruleg tækifæri til að sporna gegn endurteknum brotum gegn nálgunarbanni og brottvísun.