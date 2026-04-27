Eden Mining vill ekki sjá málið fyrir dómstólum Jakob Bjarnar skrifar 27. apríl 2026 14:37 Gísli Guðni Hall rekur þetta flókna mál fyrir hönd þeirra hjá Eden mining. vísir/vilhelm Eden Minging ehf., sem hefur helst það verkefni með höndum að vera milliliður fyrir Sjöunda dags aðventista við námugröft, vill ekki að mál sem nokkrir aðventistar höfðuðu á hendur fyrirtækinu rati fyrir dómstóla. Málið á sér langan aðdraganda og varðar óbeint klofning innan Sjöunda dags aðventista. Upp komu grunsemdir um að samningurinn sem söfnuðurinn hefur gert við Eden mining, sem er í eigu aðventistanna Eiríks Ingvarssonar og Kristins Ólafssonar, væri óhagfelldur söfnuðinum. Safnaðarmeðlimir fá hins vegar ekki að sjá samninginn. Ósáttir aðventistar Vísir ræddi við guðfræðinginn Jón Hjörleif Stefánsson aðventista sem ásamt öðrum safnaðarmeðlimum var ósáttur við meðal annars leyndina sem um samninginn ríkti auk þess sem þau vísuðu í lög sem ríkja um trúarsöfnuðinn að hann standi ekki í ótengdri starfsemi; þeirra er að boða fagnaðarerindið. Aðventistar eiga verulegt landsvæði sem liggur í Þrengslunum og þar hefur staðið yfir námugröftur á vegum Eden Minging, tekin hefur verið væn skák úr Litla-Sandfelli. „Ég er í hópi 21 safnaðarmeðlims sem hefur lögsótt samtakastjórn Kirkju sjöunda dags aðventista fyrir brot á 18. grein samþykkta trúfélagsins,“ segir Jón Hjörleifur Stefánsson guðfræðingur í frétt sem Vísir birti snemma í nóvember 2023 og þar er málið rakið að hluta. Stjórn Aðventista vill hins vegar ekkert af málinu vita. Málið hefur flækst um í dómkerfinu um nokkurt skeið. Félagsmenn höfðuðu mál og kröfðust ógildingar samnings sem stjórn kirkjunnar gerði við leyfisbeiðanda um einkarétt þess síðarnefnda til nýtingar jarðefnanáma á landi í eigu kirkjunnar. Enn sést ekki til botns í þessu flókna máli Héraðsdómur vildi vísa málinu frá á þeim forsendum að félagsmenn hefðu ekki lögvarða hagsmuni af málsókn sinni. Landsréttur komst hins vegar að því að þar sem almennir félagsmenn kirkjunnar hefðu ekki verið upplýstir um fyrirhugaða samningsgerð við leyfisbeiðanda og samningurinn undirritaður án kynningar eða umræðu innan félagsins hefðu gagnaðilar verið sviptir rétti til ákvörðunartöku í félaginu um efni sem varðaði hagsmuni þeirra. Þessu vilja Eiríkur og Kristinn, eigendur Eden Mining ehf., ekki una og hafa nú höfðað mál á hendur aðventistunum og hafa fengið Gísla Guðna Hall lögmann til að reka málið. Niðurstaða Landsréttar er að þeirra mati röng enda sé hún byggð á 2. mgr. 17. gr. laga nr. 110/2021 um almannaheillafélög sem heimili félagsmönnum, stjórn, einstökum stjórnarmönnum og öðrum sem telji rétt á sér brotinn með ákvörðun félags að höfða mál gegn því til að fá staðfest að hún sé ógild. „Ákvæðið heimili ekki málsókn gegn leyfisbeiðanda enda sé hann viðsemjandi kirkjunnar og stjórn hennar komi fram fyrir hennar hönd og riti firma hennar,“ segir í ákvörðun um áfrýjunar- og kæruleyfi á vef Hæstaréttar. Þannig að enn dregst að menn sjái til botns í þessu flókna máli. Það er nú á leið til Hæstaréttar, það er sá angi málsins sem snýr að því hvort málið er dómtækt eða ekki. Trúmál Dómsmál Námuvinnsla Ölfus