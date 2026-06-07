Innlent

Gæslan fylgist grannt með rúss­nesku skipi

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Rússneska njósnaskipið Yuri Ivanov.
Rússneska njósnaskipið Yuri Ivanov. Utanríkisráðuneytið

Rússneska njósnaskipið Yuri Ivanov er undir eftirliti Landhelgisgæslu Íslands en skipið er þessa stundina á siglingu vestur af landinu. Það sinnir fyrst og fremst njósnum og upplýsingaöflun en er með takmarkaðan vopnabúnað. Engin merki eru um að neðansjávarinnviðum eða öryggi sjófarenda stafi ógn af skipinu.

Skipið fylgdist í síðustu viku með æfingu Atlantshafsbandalagsins á Norður-Atlantshafi. Skipið siglir utan tólf sjómílna landhelgi landsins en innan tvö hundruð sjómílna efnahagslögsögunnar milli Íslands og Grænlands.

Fylgst er með skipinu frá stjórnstöð Atlantshafsbandalagsins á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli. Í gær fór þyrlusveit Landhelgisgæslunnar í eftirlitsflug út að skipinu og tók ljósmyndina sem fylgir þessari frétt.

Rússnesk herskip af þessu tagi fylgjast með æfingum og aðgerðum Atlantshafsbandalagsins og sigla reglulega inn í efnahagslögsögu bandalagsríkja, en nýverið var greint frá veru skipsins sem um ræðir undan ströndum Noregs.

 Áfram verður fylgst náið með ferðum skipsins.

NATO Öryggis- og varnarmál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið