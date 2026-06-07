Gæslan fylgist grannt með rússnesku skipi Sigurgeir Þorkelsson skrifar 7. júní 2026 11:11 Rússneska njósnaskipið Yuri Ivanov. Utanríkisráðuneytið Rússneska njósnaskipið Yuri Ivanov er undir eftirliti Landhelgisgæslu Íslands en skipið er þessa stundina á siglingu vestur af landinu. Það sinnir fyrst og fremst njósnum og upplýsingaöflun en er með takmarkaðan vopnabúnað. Engin merki eru um að neðansjávarinnviðum eða öryggi sjófarenda stafi ógn af skipinu. Skipið fylgdist í síðustu viku með æfingu Atlantshafsbandalagsins á Norður-Atlantshafi. Skipið siglir utan tólf sjómílna landhelgi landsins en innan tvö hundruð sjómílna efnahagslögsögunnar milli Íslands og Grænlands. Fylgst er með skipinu frá stjórnstöð Atlantshafsbandalagsins á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli. Í gær fór þyrlusveit Landhelgisgæslunnar í eftirlitsflug út að skipinu og tók ljósmyndina sem fylgir þessari frétt. Rússnesk herskip af þessu tagi fylgjast með æfingum og aðgerðum Atlantshafsbandalagsins og sigla reglulega inn í efnahagslögsögu bandalagsríkja, en nýverið var greint frá veru skipsins sem um ræðir undan ströndum Noregs. Áfram verður fylgst náið með ferðum skipsins. NATO Öryggis- og varnarmál Mest lesið Bregðast við skammarbréfi Þorgerðar og félaga Erlent Dæmdur fyrir tvær nauðganir: Kom steinmunum fyrir í kynfærum konu Innlent „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Innlent Stór rafmagnsflugvél reynd fyrir fyrsta flug Erlent Harður árekstur á Reykjanesbraut Innlent Leigubílstjóri jók hraðann á rauðu ljósi og ók á eldri konu Innlent Gæslan fylgist grannt með rússnesku skipi Innlent Evran, Icelandair, brottfararstöð og Bubbi á Sprengisandi Innlent Lungnaígræðsla ekki lækning heldur sjúkdómaskipti Erlent Fær fangelsisfrí til að heimsækja móður sína Erlent Fleiri fréttir Rýnt í stöðu Icelandair og prjónagarn selst upp Gæslan fylgist grannt með rússnesku skipi Dæmdur fyrir tvær nauðganir: Kom steinmunum fyrir í kynfærum konu Evran, Icelandair, brottfararstöð og Bubbi á Sprengisandi „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Tilkynnt í annarlegu ástandi og reyndist vera á stolnum bíl Kærðir fyrir að aka á nagladekkjum Harður árekstur á Reykjanesbraut Fjármálastjórinn verður sveitarstjóri Bjóða bæjarbúum á bakgarðstónleika Segir hægrið sækja fram gegn náttúruvernd og mannréttindum Leigubílstjóri jók hraðann á rauðu ljósi og ók á eldri konu Ásta endurráðin í Bláskógabyggð Þyrlan kölluð út vegna bílveltu Sjálfstæðisflokkur tekur Framsókn með sér í meirihluta Sögðust ekki ætla að setja börn í lokað búsetuúrræði en nú er tónninn annar Áhyggjur Barnaheilla, veikindi prinsessu og sjómannadagur Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Grunaður um fíkniefnabrot á reynslulausn og neitaði að gefa upp nafn Önnur stúlka grunuð um að hafa sparkað ítrekað í hana Kveður eftir ævilangt starf Styrkja fjarskiptainnviði vegna almyrkvans en ítreka forgang 112 Nærbuxur í sundi landlægt vandamál Sérsveitaraðgerð á Akureyri Fólskuleg árás og óvinsæl sundtíska Furðulegum fiskum, hetjum hafsins og brunabangsa bregður fyrir um helgina Guðlaug skipuð skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurnesja „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Vill gera stjórnvöldum heimilt að synja beiðni um nafnbreytingu Endurbætur kostuðu 415 milljónir: Veggfóður fyrir nítján milljónir og ljós fyrir ellefu Sjá meira