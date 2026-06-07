Umtöluð gjaldeyrisskýrsla, staða Icelandair, fyrirhuguð brottfararstöð og íslenska undrið Bubbi Morthens verða til umræðu á Sprengisandi á Bylgjunni. Þátturinn hefst klukkan tíu og stendur fram að hádegisfréttum klukkan tólf.
Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra ræði nýja skýrslu erlendra sérfræðinga sem rýndu í spurninguna um upptöku evru sem gjaldmiðil hér á landi. Túlkun ráðuneytisins á skýrslunni hefur valdið nokkru fjaðrafoki.
Staða Icelandair þykir afar viðkvæm um þessar mundir, tekist er á við flugmenn félagsins í húsakynnum ríkissáttasemjara og gengi félagsins hefur aldrei verið lægra. Jens Þórðarson, fyrrverandi flugrekstrarstjóri félagsins, og Marinó Örn Tryggvason, fyrrverandi forstjóri Kviku ræða málefni flugfélagins.
Upp úr klukkan ellefu beinist kastljósið að fyrirhugaðri brottfararstöð fyrir hælisleitendur en frumvarp þess efnis verður líkast til að lögum í vikunni. Jón Gunnarsson, fyrrverandi dómsmálaráðherra, Rósa Björk Brynjólfsdóttir formaður Vinstri grænna og Birna Þórarinsdóttir, framkvæmdastjóri Unicef á Íslandi skiptast á skoðunum um málið.
Að lokum kíkja þau Silja Aðalsteinsdóttir bókmenntafræðingur og Gunnlaugur Jónsson tónlistarspekúlant í heimsókn til að ræða sameiginlegt áhugamál þeirra, afmælisbarn gærdagsins Bubba Morthens. Þau skelltu sér bæði á tónleika kappans í Laugardalshöll í gærkvöldi og þekkja vel til goðsagnarinnar sem stendur á sjötugu.
Kolbeinn Tumi Daðason, ritstjóri fréttastofu Sýnar, stýrir þættinum í fjarveru Kristjáns Kristjánssonar.