Rýnt í stöðu Icelandair og prjónagarn selst upp Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 7. júní 2026 11:44 Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast klukkan 12:00. vísir Sú staðreynd að Icelandair sé líklega mikilvægasta fyrirtæki landsins mun ekki bjarga félaginu að sögn fyrrverandi forstjóra Kviku. Sjálfbær rekstur sé það sem máli skiptir. Fyrrverandi flugrekstrarstjóri félagsins segir reksturinn erfiðan ekki kominn á vonarvöl. Mánaðarlega kvarta fjölmargir yfir því að fá tvær kröfur í heimabankann vegna kílómetragjaldsins. Yfirmaður þjónustulausna hjá Skattinum segir að langflestum tilvikum sé ekki verið að tvírukka fólk. Rúmlega fimm þúsund manns hafa sótt prjónauppskriftina að prjónapeysunni Skjól sem Tinna Laufdal hannaði í samstarfi við Kvennaathvarfið í tengslum við nýja vitundarherferð þeirra undir yfirskriftinni Rjúfum mynstrið. Garn er að seljast upp í verslunum og fjöldi viðburða hafa verið skipulagðir víða um land. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Bregðast við skammarbréfi Þorgerðar og félaga Erlent Dæmdur fyrir tvær nauðganir: Kom steinmunum fyrir í kynfærum konu Innlent „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Innlent Stór rafmagnsflugvél reynd fyrir fyrsta flug Erlent Harður árekstur á Reykjanesbraut Innlent Leigubílstjóri jók hraðann á rauðu ljósi og ók á eldri konu Innlent Gæslan fylgist grannt með rússnesku skipi Innlent Evran, Icelandair, brottfararstöð og Bubbi á Sprengisandi Innlent Lungnaígræðsla ekki lækning heldur sjúkdómaskipti Erlent Fær fangelsisfrí til að heimsækja móður sína Erlent Fleiri fréttir Rýnt í stöðu Icelandair og prjónagarn selst upp Gæslan fylgist grannt með rússnesku skipi Dæmdur fyrir tvær nauðganir: Kom steinmunum fyrir í kynfærum konu Evran, Icelandair, brottfararstöð og Bubbi á Sprengisandi „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Tilkynnt í annarlegu ástandi og reyndist vera á stolnum bíl Kærðir fyrir að aka á nagladekkjum Harður árekstur á Reykjanesbraut Fjármálastjórinn verður sveitarstjóri Bjóða bæjarbúum á bakgarðstónleika Segir hægrið sækja fram gegn náttúruvernd og mannréttindum Leigubílstjóri jók hraðann á rauðu ljósi og ók á eldri konu Ásta endurráðin í Bláskógabyggð Þyrlan kölluð út vegna bílveltu Sjálfstæðisflokkur tekur Framsókn með sér í meirihluta Sögðust ekki ætla að setja börn í lokað búsetuúrræði en nú er tónninn annar Áhyggjur Barnaheilla, veikindi prinsessu og sjómannadagur Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Grunaður um fíkniefnabrot á reynslulausn og neitaði að gefa upp nafn Önnur stúlka grunuð um að hafa sparkað ítrekað í hana Kveður eftir ævilangt starf Styrkja fjarskiptainnviði vegna almyrkvans en ítreka forgang 112 Nærbuxur í sundi landlægt vandamál Sérsveitaraðgerð á Akureyri Fólskuleg árás og óvinsæl sundtíska Furðulegum fiskum, hetjum hafsins og brunabangsa bregður fyrir um helgina Guðlaug skipuð skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurnesja „Áreiðanlegar upplýsingar“ um að Sindri sé í varðhaldi Vill gera stjórnvöldum heimilt að synja beiðni um nafnbreytingu Endurbætur kostuðu 415 milljónir: Veggfóður fyrir nítján milljónir og ljós fyrir ellefu Sjá meira