Innlent

Rýnt í stöðu Icelandair og prjónagarn selst upp

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast klukkan 12:00.
Hádegisfréttir Bylgjunnar hefjast klukkan 12:00. vísir

Sú staðreynd að Icelandair sé líklega mikilvægasta fyrirtæki landsins mun ekki bjarga félaginu að sögn fyrrverandi forstjóra Kviku. Sjálfbær rekstur sé það sem máli skiptir. Fyrrverandi flugrekstrarstjóri félagsins segir reksturinn erfiðan ekki kominn á vonarvöl.

Mánaðarlega kvarta fjölmargir yfir því að fá tvær kröfur í heimabankann vegna kílómetragjaldsins. Yfirmaður þjónustulausna hjá Skattinum segir að langflestum tilvikum sé ekki verið að tvírukka fólk.

Rúmlega fimm þúsund manns hafa sótt prjónauppskriftina að prjónapeysunni Skjól sem Tinna Laufdal hannaði í samstarfi við Kvennaathvarfið í tengslum við nýja vitundarherferð þeirra undir yfirskriftinni Rjúfum mynstrið. Garn er að seljast upp í verslunum og fjöldi viðburða hafa verið skipulagðir víða um land.

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