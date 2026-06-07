Frábær árangur Teits í alþjóðlegri keppni Freyja Þórisdóttir skrifar 7. júní 2026 15:02 Teitur Mar M. Steinunnarson tók þátt í Canguro Matemático 2026, alþjóðlegri stærðfræðikeppni, og varð 1. í sínum skóla, 2. í Galisíu og 10. á Spáni í sínum aldursflokki, 13 ára. Hann fékk 136,25 stig af 150 mögulegum. Getty/Aðsend Teitur Mar M. Steinunnarson tók þátt í alþjóðlegri stærðfræðikeppni í vor og fékk á dögunum þær fréttir að hann hefði landað fyrsta sætinu í sínum skóla, öðru sætinu í Galisíuhéraði og tíunda sæti á öllum Spáni í sínum aldursflokki. Teitur, sem er þrettán ára, flutti þriggja ára gamall til Spánar ásamt fjölskyldu sinni og talar í dag spænsku, galísku, ensku og íslensku. Þá er hann stoltur af Íslandstengingu sinni og nýtir hvert tækifæri til að minnast á Ísland í skólaverkefnum. Keppnin Canguro Matemático er opin öllum nemendum á unglinga- og framhaldsskólasviði á Spáni en í ár voru um ríflega tuttugu þúsund keppendur sem tóku þátt. „Keppnin er opin, allir í skólanum mega skrá sig og taka þátt og hann gerði það ásamt bekkjarfélögum sínum síðasta haust. Þeir undirbjuggu sig einu sinni í viku síðan í október,“ segir Steinunn Margrétardóttir, móðir Teits, í samtali við blaðamann Vísis. Teitur var áður nemandi í Montessori Compostela, 1.–6. bekk og síðasta árið í leikskóla, en byrjaði í haust í IES Sar, sem er fyrir 7.–10. bekk og síðan 11.–12. bekk.Aðsend Hún bætir því við að keppnin hafi verið í mars, „svo komu niðurstöður um daginn, sem komu mjög skemmtilega á óvart,“ segir Steinunn en hún segir Teit hafa beðið ægilega spenntan eftir niðurstöðum og „vonast eftir því að rata mögulega í efstu hundrað“. Úr varð að Teitur var með 136,25 stig af 150 mögulegum og lenti í tíunda sæti í sínum aldursflokki, en ríflega sjö þúsund voru skráðir til keppni á sama aldri og Teitur. Þá var hans árangur í keppninni annar besti í Galisíuhéraði og bestur í skólanum sem Teitur er í. Ríflega tuttugu þúsund manns tóku þátt Teitur æfir handbolta sem markmaður með félagi sem heitir Ribadosar. Bróðir hans, Ari Steinunnarson, er þjálfari hans og bróðir hans, Rökkvi Steinunnarson, æfir handbolta með Víkingi á Íslandi.Aðsend Samkvæmt samantekt á síðu keppninnar kepptu ríflega tuttugu og eitt þúsund manns í ár og þar af voru sjö þúsund keppendur á sama aldursþrepi og Teitur, 1 ESO. „Keppnin reynir ekki beint á kunnáttu í skólastærðfræði, þetta eru frekar svona þrautir og lesdæmi,“ segir Steinunn en refsistig eru gefin fyrir röng svör og því mikilvægt að vanda til verka. Teitur fékk verðskuldaða athygli fyrir frábæran árangur í keppninni og hafa kennarar og aðrir starfsmenn skólans fengið hann til þess að snúa sér að ólympískri stærðfræði á næsta skólaári. Slík stærðfræði snýst um að nýta rökhugsun og frumleika til að leysa flóknar þrautir frekar en að prófa hefðbundinn utanbókarlærdóm eða stærðfræðigreiningu. Teitur og vinur hans Arán kynna Ísland fyrir skólafélögum sínum, mynd síðan Teitur var í Montessori Compostela.Aðsend En líkt og fyrr segir er Teitur duglegur að æfa sig í íslenskunni og nýtir hvert tækifæri til þess að láta reyna á íslandstenginguna. „Hann velur sér mjög oft Íslendinga fyrir skólaverkefni um fólk og þá til dæmis mikið um Vigdísi Finnboga,“ segir Steinunn. Úr Montessori yfir í hefðbundinn skóla Teitur ásamt Steinunni, móður sinni, og Ara, bróður sínum, við Skógafoss í einni Íslandsheimsókninni.Aðsend Steinunn segir blaðamanni frá því að eldri synir hennar hafi átt erfitt með að fóta sig í spænska skólakerfinu eftir að hafa flutt frá Íslandi. Því hafi þau ákveðið að skrá Teit í Montessori-skóla við komuna út. „Skólakerfið hérna úti er mjög ólíkt því sem Íslendingar eru margir vanir,“ segir hún en dæmi séu um það að nemendur í fyrsta bekk í grunnskóla þurfi að taka endurtektarpróf ef þeim gangi ekki nógu vel í fyrra skiptið. Vilja halda íslenskunni við Því völdu þau að skrá Teit í Montessori-skóla en slíkir skólar vinna eftir aðferðafræði Mariu Montessori og þar er lögð áhersla á einstaklingsmiðað nám, aldursblandaða bekki og hagnýta lífsleikni, sem gerir börnum kleift að kanna hugtök á sínum eigin hraða. Teitur ásamt bræðrum sínum, Ara og Rökkva, í Perlunni árið 2025.Aðsend „Það er allt kennt á galísku hérna og eitthvað á spænsku eins og við þekkjum hana en með því að skrá Teit í Montessori-skóla var meiri sveigjanleiki til þess að geta kennt honum íslensku,“ segir Steinunn og bætir við að Teitur tali í dag galísku, spænsku, ensku, íslensku og læri einnig portúgölsku í skólanum. Þau tali íslensku heima við. En svo í haust varð Teitur að skipta yfir í hefðbundið nám og segir Steinunn það hafa gengið eins og í sögu að skipta yfir í hefðbundið kerfi. „Ég hafði pínu áhyggjur af því hvort þetta yrði honum ofviða en hann hefur blómstrað félagslega í nýja skólanum og stendur sig ekkert smá vel,“ segir Steinunn. 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