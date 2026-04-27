Setti sjálfan sig í bann eftir á­sakanir

Henry Birgir Gunnarsson skrifar
Gianluca Rocchi var frábær dómari á sínum tíma. vísir/getty

Enn einn skandallinn í ítalska boltanum fór af stað um helgina er maðurinn sem sér að raða dómurum á leiki var ásakaður um svindl.

Sá heitir Gianluca Rocchi og var þekktur dómari á sínum tíma. Í dag sér hann um að raða dómurum á leiki og er grunur um að maðkur hafi verið í mysunni þar.

Það er saksóknarinn í Mílanó sem hefur opnað mál gegn Rocchi. Samkvæmt ítölskum fjölmiðlum þá er Rocchi sagður hafa sett dómara á leik hjá Inter sem forráðamönnum Inter líkaði afar vel við. Annað atvik sem er verið að skoða er þegar VAR-dómari tók ekki á því er leikmaður Inter gaf andstæðingi olnbogaskot.

Rocchi er einnig sakaður um að hafa sett pressu á VAR-dómara. Hann vildi að VAR-dómarinn sendi dómara í skjáinn í leik Udinese og Parma á síðustu leiktíð. Dómari og VAR-dómari höfðu ákveðið að umrætt atvik væri ekki hendi en eftir pressu frá Rocchi skiptu þeir um skoðun. Víti dæmt og úr vítinu var eina mark leiksins skorað.

Eftir að þessar ásakanir komu upp ákvað Rocchi að setja sjálfan sig í bann. Slíkt hið sama gerði maðurinn sem sér um að raða VAR-dómurum á leiki.

Að svindla í íþróttum á Ítalíu er alvörumál og geta menn mest fengið sex ár í fangelsi fyrir að stuðla að slíku svindli.

