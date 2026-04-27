Innlent

Bein út­sending: Krist­rún svarar spurningum um þjóðar­at­kvæða­greiðslu

Lovísa Arnardóttir skrifar
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra situr fyrir svörum hjá utanríkismálanefnd í dag. Vísir/Lýður Valberg

Utanríkismálanefnd Alþingis heldur klukkan 9.30 opinn fund um þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra er gestur fundarins.

Fundurinn hefst kl. 9:30 í Smiðju, Tjarnargötu 9. Fundurinn verður opinn fulltrúum fjölmiðla og almenningi á meðan húsrúm leyfir. Bein útsending verður frá fundinum á vef Alþingis og á sjónvarpsrás Alþingis. Fundinum verður einnig streymt hér á vef Vísis. 

Nefndin fundaði síðasta föstudag á opnum fundi með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. Stjórnarandstaðan sagði fundinn vonbrigði en ráðherra sagði hörkuna í umræðunni koma á óvart.

Þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram þann 29. ágúst.

Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Evrópusambandið Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

Sjávarútvegsstjórinn segir ESB opið fyrir undanþágum

Costas Kadis sjávarútvegsstjóri Evrópusambandsins segir sambandið opið fyrir því að veita Íslandi undanþágur í sjávarútvegsmálum í aðildarviðræðum. Það sé „klárlega svigrúm“ í málaflokknum.

„Aðild að Evrópu­sam­bandinu myndi skapa stöðug­leika“

Sjávarútvegsstjóri Evrópusambandsins segir mörg dæmi um að tillit sé tekið til sérstöðu umsóknarríkja í aðildarviðræðum. ESB geti fært Íslandi stöðugleika á víðsjárverðum tímum í alþjóðamálum og sérþekking Íslands komi til með að nýtast sambandinu.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

