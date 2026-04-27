Utanríkismálanefnd Alþingis heldur klukkan 9.30 opinn fund um þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra er gestur fundarins.
Fundurinn hefst kl. 9:30 í Smiðju, Tjarnargötu 9. Fundurinn verður opinn fulltrúum fjölmiðla og almenningi á meðan húsrúm leyfir. Bein útsending verður frá fundinum á vef Alþingis og á sjónvarpsrás Alþingis. Fundinum verður einnig streymt hér á vef Vísis.
Nefndin fundaði síðasta föstudag á opnum fundi með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra. Stjórnarandstaðan sagði fundinn vonbrigði en ráðherra sagði hörkuna í umræðunni koma á óvart.
Þjóðaratkvæðagreiðslan fer fram þann 29. ágúst.
Costas Kadis sjávarútvegsstjóri Evrópusambandsins segir sambandið opið fyrir því að veita Íslandi undanþágur í sjávarútvegsmálum í aðildarviðræðum. Það sé „klárlega svigrúm“ í málaflokknum.
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra er augljóslega að verða pirruð á því að vera þráspurð af stjórnarandstöðunni um komandi aðildarviðræður. Hún sagði einsýnt að stjórnarandstaðan ætlaði að keyra á stagli og þvælu í andstöðu við málið og hræðsluáróðri.
Sjávarútvegsstjóri Evrópusambandsins segir mörg dæmi um að tillit sé tekið til sérstöðu umsóknarríkja í aðildarviðræðum. ESB geti fært Íslandi stöðugleika á víðsjárverðum tímum í alþjóðamálum og sérþekking Íslands komi til með að nýtast sambandinu.