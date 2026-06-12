Bandaríkin og Íran eru sögð hafa komist að friðarsamkomulagi. Forsætisráðherra Pakistans tilkynnir þetta á samfélagsmiðlum en leiðtogar beggja vegna borðsins hafa enn ekki tjáð sig um yfirlýsinguna.
Við fjöllum um málið í kvöldfréttum Sýnar á slaginu 18:30.
Aðalmeðferð yfir Ming Ting Mancel, sem sætir ákæru fyrir að myrða dóttur sína í félagi við eiginmann sinn, hófst í dag. Við fjöllum um málið.
Þeir sem héldu að það þyrfti bara að halda 60 kílómetra hraða til að ná grænu bylgjunni á Sæbraut höfðu ekki alveg rétt fyrir sér. Og þeir sem héldu að leyndarmálið væri 58 kílómetrar á klukkustund höfðu það ekki heldur.
Hópur Grindvíkinga kom saman á Austurvelli í hádeginu og mótmælti samráðsleysi stjórnvalda við bæjarbúa vegna bæjarins.
Icelandair hefur aflýst sex flugferðum í dag vegna manneklu. Enginn fundur hefur verið boðaður í kjaradeilu félagsins við flugmenn.
Eldur kviknaði í Toppstöðinni í Elliðaárdal skömmu eftir klukkan eitt í dag. Töluverður viðbúnaður var á svæðinu en eldurinn kviknaði út frá einhverskonar raftæki inni í húsinu.
Allt er að verða tilbúið við Hvíta húsið í Bandaríkjunum þar sem UFC-bardagar fara fram á sunnudag í tilefni af 250 ára afmæli Bandaríkjanna og áttræðisafmæli Donalds Trump Bandaríkjaforseta.
Söngleikurinn með Allt á hreinu er frumsýndur í Háskólabíói í kvöld. Hann er byggður á samnefndri mynd Stuðmanna frá árinu 1982 sem sló öll aðsóknarmet. Við verðum í beinni þaðan.
Spennan magnast fyrir einu glæsilegasta hnefaleikakvöldi ársins hér heima og þó víðar væri leitað sem fer fram í kvöld.