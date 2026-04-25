Fótbolti

Birta skoraði en mátti þola tap í Íslendingaslag

Aron Guðmundsson skrifar
Birta í leik með Genoa Vísir/getty

Íslenska landsliðskonan í fótbolta, Birta Georgsdóttir, skoraði eina mark Genoa í tapi gegn Inter í Íslendingaslag í ítölsku úrvalsdeildinni í dag. Lokatölur 2-1 sigur Inter.

Birta var í byrjunarliði Genoa í dag og sömuleiðis stóð Cecilía Rán Rúnarsdóttir vaktina í marki Inter. Karólína Lea Vilhjálmsdóttir byrjaði leikinn á meðal varamanna Inter en kom inn á þegar rétt um stundarfjórðungur eftir lifði leiks. 

Genoa komst yfir í leiknum með marki frá Birtu á fimmtándu mínútu. Hennar annað mark í ítölsku úrvalsdeildinni á tímabilinu. 

1-0 stóðu leikar fyrir Genoa allt þar til á 52.mínútu þegar að Marija Milinkovic jafnaði metin fyrir Inter. 1-1. 

Marija var aftur á ferðinni á 65.mínútu er hún kom Inter 2-1 yfir og þar við sat. 

Sigurinn mikilvægur fyrir Inter sem reynir að halda í við Roma á toppi deildarinnar. Munurinn á milli liðanna er nú sex stig, Inter í öðru sæti. 

Genoa er í brekku, þegar að þrjár umferðir eftir lifa af deildarkeppninni er liðið á botni ítölsku úrvalsdeildarinnar, fjórum stigum frá öruggu sæti.

Ítalski boltinn

