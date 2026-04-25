Fótbolti

Fann­ey hélt hreinu og Häcken vann fyrri úr­slita­leikinn

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Fanney Inga Birkisdóttir varð sænskur meistari með Häcken á síðasta tímabili og getur núna unnið Evrópubikarinn með liðinu.
Fanney Inga Birkisdóttir varð sænskur meistari með Häcken á síðasta tímabili og getur núna unnið Evrópubikarinn með liðinu. getty/David Lidstrom

Häcken sigraði Hammarby, 0-1, í fyrri úrslitaleik liðanna í Evrópubikar kvenna í fótbolta. Þrjár íslenskar landsliðskonur komu við sögu í leiknum.

Fanney Inga Birkisdóttir stóð á milli stanganna hjá Häcken og hélt marki sínu hreinu.

Felicia Schröder kom Häcken yfir á 22. mínútu og það mark dugði liðinu til sigurs. Häcken nægir því jafntefli í seinni úrslitaleiknum 1. maí til að verða fyrstu sigurvegarar þessarar nýju Evrópukeppni.

Thelma Karen Pálmadóttir kom inn á sem varamaður í liði Häcken á 73. mínútu.

Guðrún Arnardóttir stóð vaktina í vörn Hammarby sem verður að vinna seinni leikinn á heimavelli Häcken með tveggja marka mun.

Evrópubikar kvenna í fótbolta

