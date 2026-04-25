Häcken sigraði Hammarby, 0-1, í fyrri úrslitaleik liðanna í Evrópubikar kvenna í fótbolta. Þrjár íslenskar landsliðskonur komu við sögu í leiknum.
Fanney Inga Birkisdóttir stóð á milli stanganna hjá Häcken og hélt marki sínu hreinu.
Felicia Schröder kom Häcken yfir á 22. mínútu og það mark dugði liðinu til sigurs. Häcken nægir því jafntefli í seinni úrslitaleiknum 1. maí til að verða fyrstu sigurvegarar þessarar nýju Evrópukeppni.
Thelma Karen Pálmadóttir kom inn á sem varamaður í liði Häcken á 73. mínútu.
Guðrún Arnardóttir stóð vaktina í vörn Hammarby sem verður að vinna seinni leikinn á heimavelli Häcken með tveggja marka mun.