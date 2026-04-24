Ræða ekki lofts­lags­mál á um­hverfis­fundi til að frið­þægja Bandaríkja­stjórn

Kjartan Kjartansson skrifar
Monique Barbout, vistkerfaráðherra Frakklands, bíður eftir að taka á móti ráðherrum G7-ríkja í París. Bandaríkin senda ekki ráðherra þó að loftslagsmál hafi verið strokuð út af dagskránni. Vísir/EPA

Loftslagsmál voru fjarlægð af dagskrá umhverfisfundar G7-ríkjanna svonefndu, sjö stærstu iðnríkja heims. Franskir embættismenn segja að það hafi verið gert til þess að tryggja friðinn við fulltrúa Bandaríkjastjórnar.

Umhverfisráðherrar ríkjanna sjö hittast nú í París til þess að ræða umhverfismál eins og líffræðilegan fjölbreytileika og vatnsmál. Loftslagsmál, stærsta umhverfisváin sem steðjar að lífríki jarðar, verður hins vegar ekki á dagskránni.

Ráðgjafi Monique Barbut, franska vistkerfisráðherrans, sagði fréttamönnum að meðvituð ákvörðun hefði verið tekin um að takast ekki beint á við loftslagsmálin, að sögn evrópska blaðsins Politico.

„Hvers vegna? Því afstaða Bandaríkjanna til þessara mála er vel þekkt og okkur fannst að það sendi ekki skilaboð samstöðu að takast á um þetta mál við Bandaríkin á vettvangi G7-ríkjanna,“ sagði ráðgjafinn.

Þess í stað yrði sjónum frekar beint að málum sem væru síður líklega til þess að valda deilum.

Senda samt ekki ráðherra til fundarins

Þrátt fyrir þessa tilraun til þess að friðþægja Bandaríkjamennina eru þeir eina þjóðin sem sendir ekki ráðherra á fundinn í París. Meðstjórnandi Umhverfisstofnunar Bandaríkjanna, verður þess í stað fulltrúi Bandaríkjastjórnar.

Bandaríkjastjórn lýtur nú forystu Repúblikanaflokksins af hafnar vísindalegri þekkingu á orsökum og afleiðingum loftslagsbreytinga. Donald Trump forseti hefur meðal annars dregið Bandaríkin út úr Parísarsamkomulaginu.

Franskir umhverfissinnar eru ekki hrifnir af því sem þeir telja hræsni í eigin kjörnum fulltrúum. Þeir benda meðal annars á að Barbut hafi lýst óánægju þegar hún taldi ekki nógu langt gengið á síðustu loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í vetur.

„Það er þversagnarkennt að harma útkomu COP en þegar þú stýrir dagskránni notir þú það ekki til þess að taka á fílnum í herberginu,“ segir Fanny Petibon frá loftslagssamtökunum 350.org.

