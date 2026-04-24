Ranieri tapaði rifrildinu við þjálfarann í Róm

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Claudio Ranieri hafnaði þjálfarastarfi hjá ítalska landsliðinu fyrir ráðgjafastöðuna hjá Róm. 
Claudio Ranieri hefur verið sagt upp störfum hjá ítalska knattspyrnufélaginu Roma, eftir opinbert rifrildi við þjálfarann Gian Piero Gasperini síðustu vikur.

Ranieri er mikils metinn hjá Roma og tók í þriðja sinn við þjálfarastarfinu hjá félaginu árið 2024. Það var þó bara tímabundið, hinn 74 ára gamli Ranieri færði sig svo yfir í ráðgjafastöðu og sá meðal annars um að ráða Gasperini til starfa árið 2025.

Þeir hafa hins vegar alls ekki náð vel saman og síðustu vikur hefur það komið greinilega í ljós.

Gasperini hefur opinberlega gagnrýnt kaupstefnu félagsins í leikmannamálum. Ranieri sagði það raus vera algjört rugl því Gasperini fékk sjálfur að segja sitt álit á leikmönnum sem voru keyptir.

„Við völdum hann í þjálfarastarfið út af því sem hann gerði hjá Atalanta. Þar byrjaði hann með krakka en kom þeim á stóra sviðið. Við fengum krakka, en ég segi „við fengum“ af því að við völdum þá saman. Gasperini þar með talinn. Við fengum engan leikmann sem hann vissi ekki af eða samþykkti ekki,“ sagði Ranieri þann 10. apríl síðastliðinn.

Eigendur Roma, Friedkin fjölskyldan, reyndu að standa af sér storminn síðustu tvær vikur með því að segjast ekki taka afstöðu og styðja bæði Gasperini og Ranieri til góðra verka.

Samkvæmt La Gazzetta dello Sport sagði Gasperini hins vegar við fjölskylduna að hún þyrfti að velja. Annað hvort yrði hann áfram sem þjálfari eða Ranieri yrði áfram sem ráðgjafi, þeir gætu ekki haldið samstarfinu áfram.

Nú hefur Ranieri verið látinn fara og í tilkynningu félagsins segir að „fullt traust sé til þjálfarans Gien Piero Gasperini og þeirrar stefnu sem hann hefur markað.“

Ranieri er því orðinn atvinnulaus en hann á að baki um fjögurra áratuga langan þjálfaraferil. Frægastur er hann fyrir að stýra Leicester að Englandsmeistaratitlinum árið 2016 en Ranieri hefur einnig þjálfað fjölmörg stórlið á Ítalíu og Spáni og orðið bikarmeistari í báðum löndum.

Roma er í 6. sæti ítölsku úrvalsdeildarinnar, jafnt Como að stigum en fimm stigum frá Juventus.

