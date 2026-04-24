Álvaro Arbeloa, stjóri Real Madrid, segist ekki ætla að kippa sér upp við það þó að Kylian Mbappé, ein helsta stjarna liðsins, setji þumalinn upp gagnvart orðrómi um að José Mourinho gæti orðið næsti stjóri Real.
Mikil umræða er á Spáni um það hver verði næsti stjóri Real og ólíklegt þykir að Arbeloa haldi áfram um stjórnartaumana, eftir að hafa tekið við þegar Xabi Alonso var rekinn í janúar.
Undir stjórn Arbeloa féll Real strax úr leik í spænska bikarnum og einnig nýverið úr Meistaradeild Evrópu, í spennandi einvígi við Bayern München, og þá er liðið níu stigum á eftir Barcelona í spænsku 1. deildinni.
Þess vegna bendir allt til þess að nýr maður mæti í brúna hjá Real í sumar og einn af þeim sem hefur verið nefndur sem kandídat er Mourinho, sem nú er stjóri Benfica. Portúgalinn stýrði Real á árunum 2010-13 og setti liðið þá met þegar það náði 100 stigum í spænsku deildinni auk þess að vinna spænska bikarinn og ofurbikarinn.
Mbappé virðist hrifinn af því að fá Mourinho því hann „lækaði“ færslu á samfélagsmiðlum um að Mourinho væri kandídat í stjórastarfið hjá Real. Í færslunni voru meðal annars myndir af Mourinho og Cristiano Ronaldo frá fyrri tímum og svo myndir af Mourinho og Mbappé í dag, og gefið í skyn að Mbappé gæti náð sömu hæðum undir stjórn Portúgalans eins og Ronaldo gerði á sínum tíma.
Arbeloa var spurður út í þetta „læk“ Mbappé á blaðamannafundi en vildi sem minnst úr því gera:
„Þetta eru hlutir sem ég spái ekki einu sinni í. Það skiptir mig ekki máli þó að hann láti sér líka við Mourinho, Juliu Roberts eða nokkurn annan. Það hefur enga merkingu,“ sagði Arbeloa. Hvernig þjálfaranum datt í hug að nefna bandarísku leikkonuna Juliu Roberts í þessu sambandi liggur ekki fyrir.