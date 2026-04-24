Óvanalega mikið hefur verið um að starfsfólk Matvælastofnunar sé áreitt og því hótað að undanförnu, að sögn yfirdýralæknis stofnunarinnar. Hún segir dæmi um að starfsfólk upplifi óöryggi heima hjá sér vegna ógnana.
Hótanirnar eru sagðar tengjast sérstaklega afskiptum MAST af dýrhaldi og þvingunarúrræðum sem stofnunin beitir þegar brotið er á velferð dýra. Í tilkynningu á vef stofnunarinnar segir að myndir af starfsfólki séu birtar á samfélagsmiðlum og það nafngreint.
Áreitið hafi gengið það langt að sumt starfsfólk upplifi sig ekki öruggt heima hjá sér og dæmi séu um að það hafi sett upp öryggiskerfi og óttist um börnin sín. Einnig hafi skyldmenni starfsfólks fengið ógnandi og óviðeigandi skilaboð um nætur.
Þóra Jónasdóttir, yfirdýraæknir MAST, sagði starfsfólk stofnunarinnar hafa verið slegið eða því hrint í störfum sínum í viðtali í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Í alvarlegasta tilfellinu um ofbeldi hafi verið ráðist á starfsmann með kylfu.
„En svo geta ógnir verið meira dulbúnar eins og til dæmis: „ég veit hvar þú átt heima“. Þannig að fólki fer að líða óöruggu heima hjá sér sem er auðvitað óásættanlegt,“ sagði Þóra.
Eftirlit með velferð dýra er erfitt starf fyrir, að sögn Þóru. Dýr geti verið mjög vanrækt eða illa haldin sem erfitt sé að horfa upp á.
„En þegar við bætast árásir eða ógnanir á starfsfólk sem er bara að reyna að gera vinnuna sína þá verður þetta óásættanlegt,“ sagði Þóra.
Starfsmenn stofnunarinnar yrðu frekar varir við ógnanir af hálfu gæludýraeigenda en búfjáreigenda enda stæðu dýrin þeim yfirleitt tilfinningalega nær. Meira væri nú um myndbirtingar af starfsfólki og árásum, sérstaklega á samfélagsmiðlum, en áður.
„Auðvitað vitum við að það getur verið tilfinningalega erfitt fyrir suma dýraeigendur þegar uppgötvast að dýrahaldið sé kannski ekki í lagi og dýr eru vanhirt eða jafnvel illa farið með þau. Það getur verið skömm eða reiði eða hræðsla eða allt í bland sem að þá stundum getur brotist út með þessum hætti,“ sagði yfirdýralæknirinn.
Starfsfólk MAST á erfitt með að bera hönd fyrir höfuð sér þar sem það sé bundið þagnarskyldu um málefni einstaklinga. Þannig geti það ekki svarað rangfærslum um störf þess.
„Fólk nýtir sér það. Það birtir ýmist takmarkaðar, villandi eða hreinlega rangar upplýsingar,“ sagði Þóra.
Hótanir og líkamsárásir í garð starfsfólks MAST eru kærðar. Þóra sagði að stofnunin ætti einnig í góðri samvinnu við lögreglu um liðsinni þegar stíga þyrfti inn í erfiðar aðstæður sem gætu ógnað öryggi starfsfólks.