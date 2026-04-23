Ítalía myndi ekki þiggja boðsmiða á HM Ágúst Orri Arnarson skrifar 23. apríl 2026 22:46 Þó svekkelsið hafi verið mikið eftir vítakeppnina við Bosníu myndi Ítalía ekki þiggja frían farseðil á HM. Claudio Villa - FIGC/FIGC via Getty Images Ítalía hefur engan áhuga á því að fá HM-sætið sem Íran vann sér inn fyrir, eins og sendifulltrúi Bandaríkjaforsetans Donald Trump hafði gefið í skyn að gæti gerst. Sendifulltrúi Bandaríkjaforseta fór þess á leit við alþjóða knattspyrnusambandið FIFA að Ítölum yrði boðin þátttaka á HM í fótbolta í sumar í stað Írans. Þátttöku Írans á mótinu var stefnt í óvissu þegar Bandaríkin, gestgjafaþjóð HM, og Ísrael réðust inn í landið. Fjórfaldir heimsmeistarar Ítalíu hafa hins vegar ekki áhuga á því að þiggja boðssæti. „Mér yrði misboðið. Þú þarft að vinna þér inn fyrir því að keppa á HM," sagði Luciano Buonfiglio, forseti ítalska Ólympíusambandsins. Fjármálaráðherra Ítalíu, Giancarlo Giorgetti, sagði sömuleiðis að hann myndi „skammast" sín fyrir að fara á HM með boðsmiða. FIFA og Íran hafa heldur ekki gefið neitt annað í skyn en að Íran muni keppa á HM samkvæmt dagskrá. Ef svo færi að Íran myndi draga sig úr leik væru Sameinuðu arabísku furstadæmin næst í röðinni, þó FIFA hafi vissulega heimild til að úthluta sætinu til einhvers annars.