Fótbolti

Trump vill fá Ítalíu á HM í stað Írans

Sindri Sverrisson skrifar
Gianluigi Donnarumma gæti verið á leiðinni á HM eftir allt saman. Getty/Srdjan Stevanovic

Sendifulltrúi Donalds Trump Bandaríkjaforseta hefur farið þess á leit við FIFA, alþjóða knattspyrnusambandið, að Ítölum verði boðin þátttaka á HM í fótbolta í sumar í stað Írans.

Frá þessu greindi Financial Times og segir að Trump vilji bæta sambandið við Giorgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, eftir að þeim sinnaðist vegna harkalegrar gagnrýni Trumps á Leó páfa í tengslum við afstöðu páfans til stríðsins í Íran.

Það er auðvitað stríðið í Íran sem veldur því að óvissa ríkir um hvort Íran spili á HM, þrátt fyrir að hafa verið ein fyrsta þjóðin til að spila sig inn á mótið sem fram fer í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada.

„Ég staðfesti að ég hef stungið upp á því við Trump og [forseta FIFA, Gianni] Infantino að Ítalía komi í stað Írans á heimsmeistaramótinu. Ég er fæddur á Ítalíu og það væri draumur að sjá Azzurri á móti sem haldið er í Bandaríkjunum. Þeir hafa unnið fjóra heimsmeistaratitla og þessi afrek réttlæta þátttöku,“ sagði sérstakur sendifulltrúi Bandaríkjanna, Paolo Zampolli, við FT.

Ítalíu hefur mistekist að vinna sig inn á HM síðustu þrjú skitpi í röð. Liðið féll auk þess úr leik í riðlakeppninni á síðustu tveimur mótum sem liðið komst á, HM 2014 og 2010, eftir að hafa orðið heimsmeistari í fjórða sinn árið 2006.

HM 2026 í fótbolta

