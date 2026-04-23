Framleiðslufyrirtæki Jimmys Donaldson, einnar vinsælustu fígúru internetsins, hefur verið kært af fyrrverandi starfsmanni þess vegna meintrar kynferðislegrar áreitni og kynjamismunar.
Donaldson, sem er miklu þekktari undir nafninu MrBeast, er 27 ára YouTube-áhrifavaldur, en rás hans á miðlinum er sú sem hefur flesta fylgjendur.
Lorrayne Mavromatis hefur nú höfðað mál á hendur Beast Industries, fyrirtæki Donaldson, en hún starfaði þar milli 2022 og 2025, fyrst sem umsjónarmaður Instagram-reiknings fyrirtækisins en síðar mun hún hafa hlotið stöðuhækkun í starfi. Hún heldur því fram að kynferðisleg áreitni sem beindist að konum sem störfuðu hjá fyrirtækinu hafi verið afsökuð og að kvartanir um slíkt hafi ekki verið teknar alvarlega.
Talsmaður fyrirtækisins segir við BBC að ásakanir hennar séu rangar.
Samkvæmt málsgögnum á Mavromantis að hafa spurt hvers vegna Donaldson vildi ekki vinna með henni að ákveðnum verkefnum, og hún fengið þau svör að hún væri „falleg kona og að útlit hennar hefði ákveðin kynferðisleg áhrif á Jimmy.“
Hún heldur því jafnframt fram að hún hafi verið færð til í starfi, og látin vinna á deild þar sem „starfsferlar fara til þess að deyja“. Þá hafi henni verið sagt upp skömmu eftir að hún sneri aftur úr fæðingarorlofi.