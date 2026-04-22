Ný nefnd hefur náðað þrjá

Samúel Karl Ólason skrifar
27 hafa sóst eftir náðun frá því í nóvember en 24 þeirra hefur verið hafnað.
Vísir/Arnar

Frá því ný náðunarnefnd tók til starfa í nóvember hafa þrír verið náðaðir. Allir voru náðaðir á grundvelli heilsufars en nefndin hefur hafnað 24 beiðnum.

Þetta kemur fram í yfirlýsingu á vef Stjórnarráðsins en þar segir að Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, hafi á fundi ríkisstjórnarinnar í gær kynnt minnisblað um feril náðunarmála.

Þar kemur fram að samkvæmt stjórnarskrá fari forseti Íslands með náðunarvald og beiti því með atbeina og á ábyrgð dómsmálaráðherra. Það sé ráðherra sem meti hvort skilyrði til náðunar séu fyrir hendi og beri hana upp í ríkisstjórn áður en náðunin sé lögð fyrir forseta.

Sjá einnig: Þau taka lykilákvörðun varðandi Kourani

Náðunarnefndin nýja veitir ráðherra umsagnir og leggur fram tillögu um afgreiðslu. Horfir nefndin meðal annars til eðlis og alvarleika brota, lengdar refsingar, félagslegra aðstæðna og mannúðarsjónarmiða.

Algengast er að náðun sé veitt vegna heilsufars en á vef Stjórnarráðsins segir að talsvert þurfi til að náðun sé veitt á þeim grundvelli.

