Leit að erlendum ferðamanni sem skilaði sér ekki á gististað í gær, eftir að hann fór að Háafossi í Þjórsárdal, hefur ekki borið árangur. Lögreglan á Suðurlandi segir að leitinni verði frestað þar til nýjar vísbendingar koma fram.
Leitin hefur verið nokkuð umfangsmikil. Margir björgunarsveitarmenn hafa komið að henni í gönguhópum og hefur einnig verið notast við dróna og hunda og hefur straumvatnsleitarfólk einnig tekið þátt.
Þá hefur áhöfn þyrlu Landhelgisgæslunnar einnig komið að leitinni.
Bíll mannsins fannst við Hólaskóg en þaðan liggur vegur upp að fossinum og útsýnisstað til móts við hann.