Lazio er komið áfram í úrslitaleik ítalska bikarsins í fótbolta eftir spennuþrungið einvígi gegn Atalanta sem fór alla leið í vítaspyrnukeppni í kvöld.
Um seinni leik liðanna í einvígi undanúrslitanna var að ræða en þeim fyrri, sem fram fór á heimavelli Lazio, hafði lokið með 2-2 jafntefli.
Mikil spenna var í leik kvöldsins og virtist Alessio Romagnoli vera fara langt með að tryggja Lazio farmiðann í úrslitaleikinn er hann skoraði fyrsta mark leiksins á 84.mínútu og kom Lazio yfir, bæði í leiknum og í einvíginu.
En aðeins um tveimur mínútum eftir mark Romagnoli jafnaði Mario Pasalic metin fyrir Atalanta og reyndist það síðasta markið í venjulegum leiktíma. Stóðu leikar 1-1 í leiknum, 3-3 í einvíginu. Því þurfti að grípa til framlengingar.
Ekkert mark var skorað í framlengingunni og varð því ljóst að einvígið myndi ráðast í vítaspyrnukeppni.
Taugar leikmanna voru þandar og það sást á nýtingu beggja liða í vítaspyrnukeppninni. Af þeim níu vítaspyrnum sem teknar voru fóru sex þeirra forgörðum og aðeins þrjár enduðu í netinu.
Lazio reyndist hlutskarpara, skoraði úr tveimur vítaspyrnum sínum á móti einni hjá Atalanta. Það er því Lazio sem fer áfram í úrslitaleikinn.
Þar bíður viðureign gegn Inter sem sló Como úr leik í gærkvöldi. Úrslitaleikurinn fer fram þann 13. maí næstkomandi í Róm á Ólympíuleikvanginum þar í borg sem vill svo til að er heimavöllur Lazio.