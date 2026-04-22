Bayern Munchen tryggði sér í kvöld farmiða í úrslitaleik þýska bikarsins í fótbolta í fyrsta sinn síðan árið 2020 með 2-0 sigri gegn Bayer Leverkusen. Draumur liðsins um þrennuna lifir.
Það voru mörk frá Harry Kane og Luis Diaz sem tryggðu Bayern Munchen farmiðann í úrslitaleikinn en bæði karla og kvennalið félagsins eiga möguleika á því að vinna þrennuna á þessu tímabili. Það er að segja deild, bikar og Meistaradeild Evrópu.
Kvennalið Bayern Munchen, með Glódísi Perlu Viggósdóttur sem fyrirliða, tryggði sér í kvöld Þýskalandsmeistaratitilinn, liðið er komið í úrslitaleik bikarsins og undanúrslit Meistaradeildarinnar.
Karlaliðið er komið í úrslitaleik bikarsins, undanúrslit Meistaradeildar Evrópu og hefur nú þegar tryggt sér Þýskalandsmeistaratitilinn.