Harry Kane fagnar með stuðningsmönnum í kvöld
Harry Kane fagnar með stuðningsmönnum í kvöld

Bayern Munchen tryggði sér í kvöld farmiða í úrslitaleik þýska bikarsins í fótbolta í fyrsta sinn síðan árið 2020 með 2-0 sigri gegn Bayer Leverkusen. Draumur liðsins um þrennuna lifir. 

Það voru mörk frá Harry Kane og Luis Diaz sem tryggðu Bayern Munchen farmiðann í úrslitaleikinn en bæði karla og kvennalið félagsins eiga möguleika á því að vinna þrennuna á þessu tímabili. Það er að segja deild, bikar og Meistaradeild Evrópu. 

Kvennalið Bayern Munchen, með Glódísi Perlu Viggósdóttur sem fyrirliða, tryggði sér í kvöld Þýskalandsmeistaratitilinn, liðið er komið í úrslitaleik bikarsins og undanúrslit Meistaradeildarinnar. 

Karlaliðið er komið í úrslitaleik bikarsins, undanúrslit Meistaradeildar Evrópu og hefur nú þegar tryggt sér Þýskalandsmeistaratitilinn. 

