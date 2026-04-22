Hækka launin um 3,5 prósent í stað 9,7 prósenta

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur hefur samþykkt að leggja fram frumvarp þess efnis að laun kjörinna fulltrúa og embættismanna hækki um 3,5 prósent nú í júlí. Sú hækkun kemur í stað fyrirhugaðrar 9,7 prósenta launahækkunar.
„Með frumvarpinu er lagt til að lögfest verði varanlegt viðmið um uppfærslu launa þessa hóps og að laun hópsins hækki um 3,5% 1. júlí nk. í stað 9,7% hækkunar að óbreyttu,“ segir í tilkynningu á síðu Stjórnarráðsins.
Markmið frumvarpsins sé að skapa festu í uppfærslu launa kjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna og að skapa sem víðtækasta sátt um launafyrirkomulag þeirra.
Í tilkynningunni er haft eftir Kristrúnu Frostadóttur sem segir að það fyrirkomulag launahækkana kjörinna fulltrúa sem hefur verið síðustu ár í gildi hafi ekki virkað sem skyldi.
„En nú breytum við lögunum þannig að launaþróun þjóðkjörinna fulltrúa og æðstu embættismanna ríkisins taki betur mið af almennri þróun launa í landinu,“ segir Kristrún.
„Það hefur lengi verið samstaða á þinginu um að viðmið við uppfærslu launa skuli vera með þessum hætti. Þá er sérstaklega mikilvægt að við styðjum bæði við stöðugleika á vinnumarkaði og sýnum ábyrgð á tímum verðbólgu og hárra vaxta,“ er haft eftir Daða Má Kristóferssyni, fjármála- og efnahagsráðherra.
Laun kjörinna fulltrúa munu hækka um 3,5 prósent 1. júlí 2026 og 1. júlí 2027 en það er í samræmi við kjarasamningsbundnar hækkanir sem samið hefur verið um. Ef ekki hefði verið gripið til þessara aðgerða hefðu laun kjörinna fulltrúa hækkað um 9,7 prósent.
„Þá er lagt til að uppsöfnuð hækkun ársins 2028 verði að hámarki 3,5 prósent.“