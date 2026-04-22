„Ég fer í Costco að ná mér í bita“

Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda, segir Guðna Ágústsson, fyrrverandi ráðherra, á algjörum villigötum þegar hann talar um kolefnisspor nýsjálensks lambakjöts sem hann fann í Costco.
Vísir greindi frá því að Guðna beinlínis brá þegar hann rakst á nýsjálenskt lambalæri í Costco sem hann sagði hafa verið flutt um 18 þúsund kílómetra
„Þetta nýsjálenska lambalæri hefur verið flutt um 18 þúsund kílómetra og er boðið neytendum á niðursettu verði í Costco. Blóðmassinn svartur sem hel. Viðbjóðsleg vara,“ segir Guðni forviða. Hann telur þetta vart boðlegt en á næsta borði var glæsilegt vel framreitt íslenskt lamb, vel merkt og girnilegt.
„Hvaða aulum dettur þetta í hug, að setja annað eins og þetta inn í þann helgidóm sem er eitt besta lamb heimsins, framleitt með lyng- og villibráðarbragði. Hverjum er verið að þjóna og hvert er kolefnissporið? Skammist ykkar gráðugu og ósvífnu menn. Hverjir standa fyrir þessum innflutningi?“
Ólafur las fréttina af athygli og sagði að Guðni hefði spurt áður og fengið svar. Í Fréttablaðinu í ágúst 2019, í grein Þórólfs Matthíassonar.
„Þórólfur notaði útreikninga Environice, sem reiknaði kolefnisspor íslenska lambakjötsins fyrir Landssamband sauðfjárbænda. Niðurstaðan var 28,6 kg. CO₂-ígilda á kíló íslensks lambakjöts, en 23 kg CO₂-ígilda á kíló af nýsjálensku lambakjöti, að flutningnum (4 kg) meðtöldum. Munurinn var íslenska lambinu í óhag,“ segir Ólafur.
Samkvæmt nýrri tölum frá 2022 er kolefnisspor nýsjálensks lambakjöts 15 kg á kíló, 19 kg ef menn halda sig við að flutningurinn losi um 4 kg CO₂-ígilda á kíló.
„Útreikningar Matís frá því í fyrra tóku kolefnislosun vegna landnotkunar í þágu lambakjötsframleiðslu á Íslandi með í reikninginn, sem Environice gerði ekki, og þá koma út 47,2 kg CO₂ á hvert kíló lambakjöts. Kolefnisspor íslenska lambakjötsins er samkvæmt þessu meira en tvöfalt stærra en þess nýsjálenska.“
Ólafur segir það algengan misskilning eða mýtu að ef vara sé flutt yfir hálfan heiminn hljóti það að þýða að hún hafi stærra kolefnisspor en innlend vara.
„Flutningur vöru um langan veg þarf alls ekki að þýða að hún hafi stærra kolefnisspor en innlend vara – framleiðsluferlið útskýrir yfirleitt mun stærri hluta kolefnissporsins en flutningurinn. Það á klárlega við í kjötframleiðslu, en ekki í til dæmis framleiðslu grænmetis.“
Ólafur víkur að smekk Guðna sem honum finnst nógu góð ástæða. En smekkur manna sé misjafn.
„Ég sé að Guðna finnst nýsjálenskt lambakjöt ógeðslegt, sem er alveg nægileg ástæða til þess að hann ákveði að kaupa það ekki. Smekkur manna er misjafn – nýsjálenskt lambakjöt þykir almennt vera gæðavara. En hann getur ekki notað kolefnisfótsporið sem röksemd gegn því að íslenskir neytendur leggi sér nýsjálenskt lamb til munns. Ég er honum þakklátur fyrir ábendinguna, fer í Costco að ná mér í bita.“